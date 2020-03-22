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Teknosa, Media Markt ve Vatan Bilgisayar bu akşam tüm mağazalarını kapatıyor!

Koronavrüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren perakende mağazalarına teknoloji sektörü de eklendi. Teknosa, Media Markt ve Vatan Bilgisayar bu akşamdan itibaren Türkiye genelindeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı.

teknoloji mağazaları
Necdet Çalışkan

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatanlar arasına teknoloji perakendecileri de eklendi. Türkiye’nin önce gelene teknoloji zincir marketleri Teknosa, Media Markt ve Vatan Bilgisayar, bu gece (22 Mart Pazar) itibariyle Türkiye genelindeki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Teknosa’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“Çalışanlarımızın, sizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı ve güvenliği birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda ülkemizdeki Covid-19 (Koronavirüs) salgınına karşı mücadeleye tam destek vermek için Pazar gecesi itibarıyla Türkiye genelindeki tüm mağazalarımızın faaliyetine geçici süre ile ara veriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz teknoloji ürünlerini ve hizmetlerini kesintisiz olarak Teknosa.com ve mobil uygulamamız üzerinden her zaman olduğu gibi hızla sunmaya devam edeceğiz. En yakın zamanda mağazalarımızda yeniden bir araya geleceğimize inanıyor hepinize sağlıklı günler diliyoruz."

ONLINE SATIŞA DEVAM EDECEKLER

Media Markt’tan yapılan duyuruda da ülke genelindeki tüm mağazaların 22 Mart Pazar gecesinden itbaren geçici bir süre kapatılacağı ifade edildi. Duyuruda, “Müşterilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm elektronik ürünler için mediamarkt.com.tr ve 0850 222 1500’da hizmet vermeye devam ediyoruz” denildi.

Bir diğer teknoloji perakendecisi Vatan Bilgisayar da 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibaren mağazalarındaki faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

Şirket, bu süreçte müşterilerinin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için www.vatanbilgisayar.com adresindeki online mağazanın hizmete devam edeceğini duyurdu.

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