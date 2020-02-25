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Koronavirüs paniği 'maske' aramalarını ve fiyatlarını patlattı

Tahran'dan gelen bir uçağın koronavirüs şüphesiyle başkent Ankara'ya acil iniş yapmasıyla Google üzerinden 'maske' araması yapanların sayısı dakikalar içerisinde iki katına çıktı. Bugün itibarıyla maske fiyatları şubat genelinde e-ticaret sitelerinde yüzde 188 artarken, eczanelerde maske stokları tükenmek üzere...

koronavirüs Türkiye

Tahran-İstanbul seferini yapan bir uçağın Ankara'ya koronavirüs şüphesiyle acil iniş yapması Google'da 'maske' arayanların sayısında patlama yaşanmasına oldu. 

Google'da 'maske' aramalarının bugünkü seyri:

Google Trends verilerine göre aramalar uçağın Ankara'ya indiği duyurulduktan sonra dakikalar içerisinde 2 katına çıktı. 

Şu ana kadar en yoğun bir şekilde 'maske' arayan şehirler İran sınırına yakın şehirler olmaya devam ediyor. Özellikle Van'da vatandaşlar yoğun bir şekilde maske arıyor. 

YÜZDE 188 YÜKSELDİ

Bu aramalar hem en etkili maskeyi aramak hem de doğrudan satın alacak bir ürün bulmak için yapılıyor. Beklendik bir şekilde e-ticaret sitelerinde bu sebeple maske fiyatları uçmuş durumda. E-ticaret fiyat karşılaştırma sitesi Akakçe'nin verilerine göre son dönemde popülerleşen 3M maskelerin fiyatında şubat ayında yüzde 188 artış yaşandı. Şu anda söz konusu maskelerin ortalama fiyatı 144 liraya ulaşmış durumda. 

ECZANELERDE MASKELER TÜKENMEK ÜZERE

Bunun yanında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde uçağın Ankara'ya inmesinin ardından gittiğimiz 3 eczanede de maskeler tükenmek üzereydi. Eczanelerde sırasıyla sadece 2, 4 ve 5 adet maske kalmıştı. Eczanede verilen bilgiye göre 1 ya da 2 gün koruma sağlayan bu maskelerin şu anki satış fiyatı 15 lira. Yaklaşık 1.5 ay önce son satış fiyatı 5 lira olan bu maskeler şu anda toptancılardan 12 liraya alınabiliyor.  

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