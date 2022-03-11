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Koronavirüs vaka sayılarında dikkat çeken düşüş! 11 Mart Koronavirüs tablosu

Maske zorunluluğu ile ilgili kısıtlamada yapılan değişikliğin ardından gündeme gelen güncel koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 11 Mart Koronavirüs tablosu için gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi.

Koronavirüs vaka sayılarında dikkat çeken düşüş! 11 Mart Koronavirüs tablosu

İlk olarak Çin'iin Wuhan kenditnde rastlanan ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 2. yıl tamamlandı, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak için uygulanan tedbirler değiştirildi. Koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamalardan bazıları kaldırıldı. 2 Mart Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında kamusal alanda belirtilmesi zorunlu olan HES kodu uygulamasının sona erdiği ve maske zorunluluğu ile değişiklik yapılmasına karar verildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de omicron varyantının neden olduğu vaka artış sayısı uzun süredir gündemden düşmüyordu. Yeni tedbirlerin ardından güncel koronavirüs vaka sayıların a ilgi arttı. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlanıyor.

11 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

11 Mart Cuma günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Güncel koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacak.

GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

10 Mart Perşembe günü Türkiye koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 29 bin 492 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140 oldu.

Bir günde toplam 358 bin 846 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 62 bin 245olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,20 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 183 bin 069’a yükseldi.

2 DOZ AŞIDA OSMANİYE BİRİNCİ!

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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