Kosova'nın kuzeyinde postaneye el bombası atıldı

Kosova polisinden yapılan yazılı açıklamada, Zveçan'daki Kosova Postanesi ofisine dün gece 2 el bombası atıldığı doğrulandı.

Polisin açıklamasında bir el bombasının olay sırasında patladığı, diğerinin ise olay yerine gelen polis ekiplerince kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayda ölü ya da yaralı olmadığı, yalnızca postanede maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kosova polisi, eylemi şiddetle kınarken, patlamanın faillerinin tespitine yardımcı olmak amacıyla yetkililerle işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı bölgelerde faaliyet gösteren Sırbistan Postanesi'nin (Posta Srbije) 9 şubesi, Kosova kurumlarınca geçen yıl düzenlenen operasyonla kapatılmıştı. Söz konusu şubelerin yerine geçtiğimiz günlerde Kosova Postanesi şubeleri hizmet vermeye başlamıştı.