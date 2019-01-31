Galatasaray'ın ara transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala renklerine bağladığı Kostas Mitroglou, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından kariyerine dair araştırma devam ediyor. Son olarak Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen golcü futbolcu, bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 3 gol atmayı başardı. İşte, Kostas Mitroglou'nun kariyerine dair tüm detaylar...
KOSTAS MİTROGLOU KİMDİR?
12 Mart 1988 tarihinde Yunanistan'ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. Forvet mevkiinde oynayan Yunan millî futbolcunun bonservisi halihazırda Fransa'nın Marsilya Kulübü'nde bulunuyor.
Kariyerine Almanya'nın Duisburg takımında başladı. Almanya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve ülkesinin takımı Olympiakos'a 2007'de imza attı. Yine ülkesinde Panionios ve Atromitos takımlarında kiralık olarak görev aldı.
2014 yılının ara transfer döneminde İngiltere'nin Fulham takımına transfer oldu. Burada beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou Olympiakos'a kiralandı.
2016 yılında İngiltere kariyerini sonlandırdı ve 7 Milyon Euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.
Yunan futbolcu son olarak Fransa'nın Marsilya Kulübü'ne 15 Milyon Euro'luk bonservis karşılığı transfer oldu.
Kostas Mitroglou Marsilya'da bu sezonun ilk yarısında 13 maçta 3 gollük performans ile takımına katkı sağladı.
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