Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre Kurul, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusuna onay verdi. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 4.1 Milyar TL olarak açıklanan Koton halka arzı bireysele eşit dağıtılacak. Peki, Koton Kablo halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair güncel bilgiler....