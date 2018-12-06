Görüntüler sosyal medyada olay oldu

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Trabzon’da ilginç bir olay yaşandı. Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Yeniay Mahallesi’nde 9 yıldır arıcılık yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Sedef, bir süredir kovanlarına dadanan ayıları bir gece yarısı özel aracıyla kovalayarak korkuttu. Enis Yıldırım'ın haberine göre, yaptığından pişman olan Sedef, kovanların yanına özür mahiyetinde bal bırakma kararı aldı. Ayılar aç kalmasına gönlü elvermeyen Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, önce arıları aracıyla kovaladığı görüntüleri ardından da bıraktığı balları yiyen ayıların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
AÇ KALAN AYILARA ÜZÜLDÜM
250’ye yakın arı kovanı olduğunu belirten İbrahim Sedef, “Uzun yıllardır ayı görmemiştik. Son 4 yıldır musallat oldu. Bayağı zarar veriyor. Arıcılık yapan muhakkak ayıyla dost geçinmek zorundadır. Bir taraftan arılara, bir taraftan da ayılara bakıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çok maddi zararımız oldu. Ayılar bazen bize de bal bırakmadı. Hepsini yedi. Şimdi önlem aldık arı kovanlarını kafesledik. Ancak bu kez de ayılara üzüldüm" dedi.
AYILARA İKİ KOVAN BAL BIRAKTIM
Bir ayı ve yavrularını aracıyla kovaladığını belirten Sedef, “Epey yordum ve ürküttüm ama sonra üzüldüm. Özür mahiyetinde iki kovan balı barakaların önüne bıraktım. Kayıt altına almak için bir de kamera koydum. Ayı yavrularıyla birlikte gelip kovandaki balı yediler. Yeter ki, yaramazlık yapmasınlar. Hak ettikleri balı ben vermeye devam edeceğim. Zaten vermesem bile bir şekilde arı kovanlarına zarar verecekler. Benim arılara vermeseler çevredeki komşularına arı kovanlarına zarar verecekler” diye konuştu. Öte yandan İbrahim Sedef’in sosyal medyadan paylaştığı ayılara ait videolar sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.
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