İlk 100 futbolcunun değeri ise 8 milyar 41 milyon eurodan 7 milyar 230 milyon euroya geriledi. Kane ikinci sırayı Sterling'ten aldı İlk 500 futbolcu arasında yer alan İspanya La Liga futbolcularının değeri 1 milyar 400 milyon euro, İngiltere Premier Lig oyuncuları ise 1 milyar 100 milyon euro değer kaybetti.