Rus yapımı hava aracı satın alıp arazisini piste çevirdi!

Microlight dediğimiz araç en kısa mesafelere konan, en kısa mesafelerden kalkabilen bir kabiliyete sahip ve orta bir kanat var. Büyük kanat oluyor yavaş uçulabiliyor, çok küçük kanat olunca ise hızlı uçabiliyor. Bizimkisi ise orta boy kanat gümrük işlemleri yaparaktan Rusya´dan sıfır olarak getirttik" dedi.