Kozan'daki arazi anlaşmazlığı cinayetinde 3 zanlı tutuklandı

Edinilen bilgilere göre olay, 26 Mayıs'ta Kurban Bayramı arefesinde Adana'nın Kozan ilçesindeki kurban pazarında meydana geldi.

İddiaya göre, yaklaşık 4 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı kavgada başından vurulan Sinan Köten ağır yaralanırken M.K. ve K.K. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Köten kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda olay yerinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlar da ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T, M.T. ve E.T. tutuklandı. Şüpheli E.G. adli kontrol şartıyla, F.T. ile Y.T. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.