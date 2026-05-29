        Kozan'daki arazi anlaşmazlığı cinayetinde 3 zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kozan'daki arazi anlaşmazlığı cinayetinde 3 zanlı tutuklandı

        Adana Kozan'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 01:43 Güncelleme:
        Kozan'daki cinayette 3 tutuklama

        Edinilen bilgilere göre olay, 26 Mayıs'ta Kurban Bayramı arefesinde Adana'nın Kozan ilçesindeki kurban pazarında meydana geldi.

        İddiaya göre, yaklaşık 4 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı kavgada başından vurulan Sinan Köten ağır yaralanırken M.K. ve K.K. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

        KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Köten kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

        Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda olay yerinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlar da ele geçirildi.

        İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T, M.T. ve E.T. tutuklandı. Şüpheli E.G. adli kontrol şartıyla, F.T. ile Y.T. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Annesine şiddet uyguladığı için tepki gösteren dayısını döverek öldürüp, cesediyle 3 gün kaldı

        İran füzeleri ateşledi
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        Putin'den yapay zekaya dair değerlendirmeler
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Gucci, Formula 1'e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
