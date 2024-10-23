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        Haberler Spor Basketbol KP TANY - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 66-92 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        KP TANY - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 66-92 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroCup'taki üçüncü maçında Çekya'nın KP TANY ekibini deplasmanda 92-66 yenerek 3'te 3 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 20:47 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:47
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        G.Saray, EuroCup'ta 3'te 3 yaptı!
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        Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çekya'nın KP TANY ekibini 92-66 yendi.

        Brno'daki Starez Arena Vodova'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 27-24 önde tamamladı.

        İkinci periyottan itibaren kontrolü eline alan Galatasaray Çağdaş Faktoring, müsabakanın ilk yarısına 50-41 önde girdi.

        Üçüncü çeyreği 76-51 önde bitiren sarı-kırmızılılar, mücadeleyi de 92-66 kazandı.

        Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubunda oynadığı üç maçı da kazanmış oldu.

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