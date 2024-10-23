KP TANY - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 66-92 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroCup'taki üçüncü maçında Çekya'nın KP TANY ekibini deplasmanda 92-66 yenerek 3'te 3 yaptı.
Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Çekya'nın KP TANY ekibini 92-66 yendi.
Brno'daki Starez Arena Vodova'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 27-24 önde tamamladı.
İkinci periyottan itibaren kontrolü eline alan Galatasaray Çağdaş Faktoring, müsabakanın ilk yarısına 50-41 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 76-51 önde bitiren sarı-kırmızılılar, mücadeleyi de 92-66 kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubunda oynadığı üç maçı da kazanmış oldu.