KPSS 2025/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı

KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar KPSS tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yapacak. Yerleştirme taleplerinin kurumlarca bildirilme tarihi 24 Mart-26 Nisan olacak. KPSS 2025/2 tercihleri ise 18-25 Aralık tarihlerinde alınacak.

KPSS 2025/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

KPSS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından açıklandı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu ile işlemlerini yapıyor.