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KPSS geçerlilik süresi değişti! KPSS geçerlilik süresi ne kadar olacak?

KPSS geçerlilik süresi ile ilgili yeni bir açıklama geldi. KPSS sınavı sorularına yönelik şaibe iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumların ise ertelendiğini duyurdu. İptal edilen KPSS sınavının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS geçerlilik süresinin değiştiğine ilişkin açıklamada bulundu. İşte 2022 KPSS geçerlilik süresi

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  • KPSS geçerlilik süresi son dakika açıklaması! KPSS geçerlilik süresi ne kadar, kaç sene olacak?

    KPSS'nin iptalinin ardından sınava yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi"ne yönelik paylaşımda bulundu. Peki, KPSS geçerlilik süresi ne kadar, kaç sene olacak? İşte KPSS sınav geçerlilik süresi ile ilgili detaylar...
  • KPSS geçerlilik süresi son dakika açıklaması! KPSS geçerlilik süresi ne kadar, kaç sene olacak?

    KPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ KAÇ YIL OLACAK?

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

    "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir."
  • KPSS geçerlilik süresi son dakika açıklaması! KPSS geçerlilik süresi ne kadar, kaç sene olacak?

    KAMU PERSONEL ALIMLARI ERTELENECEK Mİ?

    Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir." ifadelerini kullandı.
  • KPSS geçerlilik süresi son dakika açıklaması! KPSS geçerlilik süresi ne kadar, kaç sene olacak?

    Altun, 17 Eylül'de yeni KPSS takviminin açıklanacağını belirterek, şunları söyledi; KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır.

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