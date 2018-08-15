Yüzbinlerce memur adayı kendi eğitim düzeylerince yapılan KPSS sınavlarına katılıyor. Üniversitelerin iki yıllık yani ön lisans bölümlerinden mezun olmuş adaylar KPSS ön lisans sınavının tarihini ve başvuruların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans başvuruları hakkında detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ön lisans sınavına katılmak isteyen memur adayları belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirecekler. ÖSYM'nin resmi sitesinde açıkladığı takvimle KPSS ön lisans sınavı tarihini açıkladı. Takvime göre KPSS ön lisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise yine ÖSYM'nin takvimine göre 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS ön lisans sınavına girmek isteyen ön lisans mezunu adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi sitesinden yapacaklardır. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre başvuru tarihi 28 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak ve 19 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

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KPSS PUANLARININ GEÇERLİLİK SÜRESİ DEĞİŞTİ!

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmenlerin KPSS puanlarının 1 yıl olan geçerlilik süresinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS'de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı. Değiştirilen madde:

"Madde 1- 18 Mart 2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır."

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in 11. maddesi:

"Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder."

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