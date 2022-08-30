KPSS ortaöğretim başvurularında geri sayım başladı. KPSS lisans ve ön lisans başvurularının sona ermesinin ardından, KPSS ortaöğretim başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? İşte 2022 KPSS sınav takvimi