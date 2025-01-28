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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ortaöğretim (lise) bu sene var mı? KPSS ortaöğretim sınavı kaç yılda bir yapılıyor?

        KPSS ortaöğretim (lise) bu sene var mı? KPSS ortaöğretim sınavı kaç yılda bir yapılıyor?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihleri açıklanmıştı. KPSS ortaöğretim sınavlarına katılım göstermek isteyenler KPSS ortaöğretim (lise) bu sene var mı merak ediyor. 2024 yılı KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü uygulanmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 16:01 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:01
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        KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarını 2024 yılında düzenlemişti. Peki KPSS ortaöğretim (lise) bu sene var mı? KPSS ortaöğretim sınavı kaç yılda bir yapılıyor?

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

        KPSS Ortaöğretim oturumu, 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek.

        KPSS 2025 LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

        KPSS Lisans başvuru işlemleri 26 Haziran - 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS 2025 LİSANS SINAV TARİHLERİ

        KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

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        KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

        KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

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