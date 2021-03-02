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KPSS şartsız memur alımı 2021: KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alım ilanları

KPSS şartsız memur alımı ilanları merak ediliyor. KPSS puanı olmayan ya da KPSS'den düşük puan almış vatandaşlar kamu dairelerinde çalışmak için ilanları araştırıyor. İşte KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur alım ilanları

KPSS şartsız memur alımı 2021: KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alım ilanları

KPSS puanı olmayan ya da düşük KPSS puanı olan adaylar için İŞKUR işçi alım ilanları yayımladı. Yayımlanan ilanlarda hangi illerde KPSS şartsız alım yapacağını da açıkladı.

SYDV 16 ŞUBEDE KPSS ŞARTSIZ ALIM YAPACAK!

Toplam da 16 şubenin alım yapacağı personel alım ilanlarına göre başvuru şartları ilanlara göre farklılık gösterebiliyor. Bulunduğunuz ildeki SYDV şubenin ilanı için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. En az ilkokul mezunu personel alımı yapacağı ifade edildi.

KPSS ŞARTSIZ ALIM YAPACAK SYDV ŞUBELERİ

Ardahan SYDV Pers. Alımı 03.03.2021

Kastamonu SYDV Pers. Alımı 01.03.2021

Bingöl Karlıova SYDV Pers. Alımı 01.03.2021

Tokat Pazar SYDV Pers. Alımı 05.03.2021

Diyarbakır Lice SYDV Pers. Alımı 03.03.2021

Diyarbakır Eğil SYDV Pers. Alımı 01.03.2021

Adıyaman Gerger SYDV Pers. Alımı 08.03.2021

Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Pers. Alımı 02.03.2021

Kütahya Altıntaş SYDV Pers. Alımı 01.03.2021

Adıyaman Samsat SYDV Pers. Alımı 08.03.2021

Kastamonu İnebolu SYDV Pers. Alımı 11.03.2021

Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Pers. Alımı 02.03.2021 (1)

Erzincan Refahiye SYDV Pers. Alımı 03.03.2021

Balıkesir İvrindi SYDV Pers. Alımı 15.03.2021

Düzce SYDV Pers. Alımı 01.03.2021

Çankırı Eldivan SYDV Pers. Alımı 05.03.2021

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSS ŞARTLI VE KPSS ŞARTSIZ BELEDİYE PERSONEL ALIMI

İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 28.02.2021

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 28.02.2021

Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 02.03.2021

Eskişehir Mihalıççık Belediyesi Personel Limd. Şirketi 02.03.2021

Mardin Derik Belediyesi Pers.A.Ş. 01.03.2021

Malatya Pütürge Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.03.2021

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021

Şırnak Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 12.03.2021

İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2021

Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

BELEDİYE İLANLARI BAŞVURU ŞARTLARI

Belediyelerde çalışmak isteyenlerden ilanlara başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır

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