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KPSS soru ve cevapları araştırmaları hız kazandı. Binlerce aday bugün kamuya atanabilmek için sınavda ter döktü. Bu bağlamda gözler "KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrilirken ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. İşte, 2023 KPSS Lisans sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili detaylar...