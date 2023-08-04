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        KPSS süreci pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları ile 2023 KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı 6 Ağustos Pazar günü yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:36
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        KPSS süreci pazar günü tamamlanacak
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        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

        İlk oturuma saat 10.00'dan, öğleden sonra yapılacak 2. oturuma saat 14.30'dan sonra adaylar alınmayacak.

        Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

        Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

        "KPSS SÜRECİNİ TAMAMLIYORUZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023-KPSS ÖABT'nin 81 ildeki 95 sınav merkezinde yapılacağını belirterek, "452 bin 550 adayın katılımıyla 1208 binada yapılacak sınav için 20 bin 637 salon kullanılacak. Emniyet dahil 61 bin 190 görevli yer alacak" ifadesini kullandı.

        2023 KPSS İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı'nın da aynı gün yapılacağını hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti: "52 bin 775 adayın katılımıyla 226 binada yapılacak sınav için 1868 salon kullanılacak. Emniyet dahil 8 bin 545 görevli yer alacak. Pazar günü yapılacak sınavlarla birlikte KPSS sürecini tamamlıyoruz. Bu yıl 2 milyonun üzerinde aday Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olacak. Her zaman gösterdiğimiz hassasiyeti bu sınavda da göstererek sorunsuz şekilde bu maratonu tamamlamış olacağız. Değerli katkılarından dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, adaylara da başarılar diliyorum."

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