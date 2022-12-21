Tercih kılavuzunu bekleyen binlerce aday yerleştirme tarihlerini araştırırken son dakika açıklaması ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden geldi. ÖSYM kılavuz ile ilgili, "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...