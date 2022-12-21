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KPSS tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıklanan sonuçların ardından KPSS tercih tarihleri ve kılavuzu hakkında detaylar araştırılıyor. Konuyla ilgili son dakika duyurusu ise ÖSYM'den geldi. ÖSYM ile KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. İşte KPSS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri hakkında güncel bilgiler...

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  • AÇIKLANDI! KPSS 2022 tercih kılavuzu | KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans tercih kılavuzu ile tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak?

    Tercih kılavuzunu bekleyen binlerce aday yerleştirme tarihlerini araştırırken son dakika açıklaması ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden geldi. ÖSYM kılavuz ile ilgili, "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
  • AÇIKLANDI! KPSS 2022 tercih kılavuzu | KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans tercih kılavuzu ile tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak?

    KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM, "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzuna saat 10.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir." ifadelerini kullandı.

    KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • AÇIKLANDI! KPSS 2022 tercih kılavuzu | KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans tercih kılavuzu ile tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak?

    KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

    Adaylar tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
  • AÇIKLANDI! KPSS 2022 tercih kılavuzu | KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans tercih kılavuzu ile tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak?

    KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

    Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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