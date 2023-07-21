KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası: ÖSYM AİS ile KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası: ÖSYM AİS ile KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları ile ilgili artık heyecan dorukta. Yurt genelinde söz konusu sınava katılım gösteren ve tercihlerini gerçekleştiren binlerce aday, merakla ÖSYM'den yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Konuya ilişkin son bilgileri ve KPSS tercih sonuçları ile ilgili diğer ayrıntıları bir araya getirdik...

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KPSS-2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2023/1 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak bir önceki tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta erişime açılmıştı. Bu süre baz alındığında tercih sonuçlarının 19 Temmuz'dan sonra ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.