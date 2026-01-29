Deutsche Bank kârını ikiye katladı

Deutsche Bank, 2025'in son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin bilançosunu yayımladı.

Buna göre bankanın geliri, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 32,1 milyar Euro'ya yükseldi. Bankanın geçen yıl hissedarlara atfedilebilir net karı yüzde 127 artarak 6,12 milyar Euro'ya çıktı. Bu rakam, analistlerin 5,94 milyar Euro'luk beklentilerinin üzerinde kaldı.

Bankanın yatırım bankacılığı biriminin geliri, geçen yıl yüzde 9 artışla 11,5 milyar Euro'ya yükseldi. Deutsche Bank'ın geçen yılın son çeyreğindeki geliri, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 7,7 milyar Euro oldu.

2024'ün dördüncü çeyreğinde 337 milyon Euro olan net kâr ise geçen yılın son çeyreğinde 1,6 milyar Euro'ya yükseldi.

REKLAM

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2025 için tüm finansal hedeflerimize ulaştık" ifadesini kullandı.

Öte yandan, dün Deutsche Bank'ın Frankfurt ve Berlin şubelerinde Alman yetkililer tarafından "kara para aklama" şüphesiyle arama yapıldı.

Deutsche Bank tarafından yapılan açıklamada, Alman savcıların kara para aklama şüphesiyle 2013 ile 2018 yılları arasındaki işlemleri incelediği bildirildi.