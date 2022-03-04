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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından bu ülkeye yönelik pek çok ekonomik yaptırım uygulandı. Dünya genelindeki şirketler Rusya'daki yatırım ve faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Söz konusu yaptırımlar arasında özellikle Rus bankalarının SWIFT sistemine erişiminin engellenmesi ve Rusya Merkez Bankası'nın yurtdışı döviz rezervlerinin dondurulması öne çıktı. Rusya'nın uluslararası sermaye piyasalarına erişiminin zorlaştırılmasıyla bu ülkenin kripto paralar aracılığıyla yaptırımların etrafından dolanabileceği iddia edildi.

Bu iddia hafta başında kripto paralarda yüzde 10'u aşan artışlar yaşanmasına yol açtı. ABD basını ise Beyaz Saray'ın Rusların kripto paraya erişimini engellemek için çalışma yürüttüğünü ancak bu çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti. Biden yönetiminden bu haberlere herhangi bir yalanlama gelmedi.

Bu esnada ABD ve Ukrayna yönetimleri kripto para platformlarından Rus hesaplarının dondurulmasını talep etti. Çok sayıda platform bu 'çağrıya' olumlu cevap verirken en önemli itiraz işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'den geldi.

'PEK ÇOK RUS SAVAŞI DESTEKLEMİYOR'

28 Şubat'ta Binance'ten yapılan açıklamada "Milyonlarca masum kullanıcının hesabını tek taraflı olarak dondurmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Binance'in Kurucu ve CEO'su Changpeng Zhao ise dün BBC'ye yaptığı açıklamada Rus halkının platforma erişimini yasaklamayacaklarını belirtti. BBC Türkçe'nin aktardığına göre Zhao "Pek çok Rus savaşı desteklemiyor" ifadelerini kullandı.

'YASAL GEREKÇE OLMADAN DONDURAMAM'

Bir başka büyük kripto para platformu Kraken de Rus kullanıcıların platforma erişimini engellemeyi reddetti. Kraken Kurucu ve CEO'su Jesse Powell Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Böyle bir talebin arkasındaki mantığı anlıyorum ama Ukrayna halkına duyduğum büyük saygıya rağmen yasal bir gerekçe olmadan Rus müşterilerimizin hesaplarını donduramam" dedi.

Kraken'de parasını tutanların çoğunun savaş karşıtı olduğunu tahmin ettiğini belirten Powell "Bitcoin bireyselcilik ve insan haklarından yana olan liberteryenizmin vücut bulmuş halidir. Kraken olarak görevimiz insanları geleneksel finans sisteminden çıkartarak, açıkta kalmaktan ve servetlerine ayrımcı bir şekilde el konulmasından endişe etmeyecekleri kripto dünyasına getirmektir" ifadelerini kullandı.

'İLK ADIM ABD HESAPLARINI DONDURMAK OLACAKTIR'

Pawell açıklamalarına şöyle devam etti: "Bunun yanında haksız bir saldırıda bulunan ve şiddeti yayan ülkelerin vatandaşlarının hesabını donduracaksak ilk adım tüm ABD hesaplarını dondurmak olacaktır. Ancak pratik olarak bakarsak bunu yapmak iş bakımından geçerli bir seçenek değildir."

Coinbase ise hesap dondurma çağrısına tam anlamıyla uyamayacağını bildirdi. Platformdan yapılan açıklamada yaptırımlarda adı geçen Rus müşterilerinin hesaplarını donduracağını ancak tüm Rus hesapları dondurmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

Binance'in genel merkezi Cayman Adaları, Kraken'inki ABD'de yer alıyor. Coinbase ise kayıtlarda 'genel merkezsiz' bir şirket olarak geçiyor.