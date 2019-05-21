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“Kruvaziyer turizmi fırsat olarak değerlendirilmeli”

AA

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türkiye’nin bu yıl kruvaziyer turizmiyle turist rekoru kırması hedefinin fırsata çevrilmesi gerektiğini belirtti

Kruvaziyer turizmi

Mustafa Kamar yaptığı yazılı açıklamada, turistlerin ülkemize girişlerinde yanlarında altın getirebilmelerine, altının serbest dolaşımına izin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, böylelikle hem iç piyasaya katma değer sağlanacağını hem de ülkeye giren altının işlenerek yurt dışına satılmasıyla ihracata katkı yapılacağını bildirdi.

Mustafa Kamar, yaklaşık 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişiye istihdam sağlayan mücevher sektörünün stratejik bir sektör olarak kabul edilmesi, her ay ihracat rekoruna imza atması için altının serbest dolaşımda olması ve altınla ticaretin serbest bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

"KRUVAZİYER TURİZMİNE YÖNELİK HEDEFLERİ ÖNEMSİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Marmara ve Ege bölgelerinde kruvaziyer turizmine yönelik aktardığı hedefleri önemsediklerini belirten Kamar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kruvaziyerlerle satın alma gücü yüksek, nitelikli turistlerin ülkemize gelmesi, iç piyasaya büyük katkı sağlayacak. Turist başına yapılan mevcut ortalama harcamanın artması ile mücevher sektörü hem iç piyasada hem de ihracattaki payını artıracak. Çünkü turistler için her ülke, belli başlı ürünleriyle öne çıkar. Örneğin Türkiye dendiği zaman turistlerin aklına halı, deri ve mücevher geliyor.

Yapılacak yasal bir düzenleme ile turistlerin Türkiye’ye girişlerinde yanlarında 2 – 3 kilogram altın getirmeleri serbest bırakılarak hem iç piyasaya hem de ihracata katkı sağlanabilir. Bugün için turistler, ülkemize diledikleri kadar döviz getirebiliyor ancak gümrüklerden birkaç gram altınla dahi geçemiyorsunuz. Altının serbest dolaşımda olmasıyla turistler, ülkemize girişte yanlarında getirdikleri altını beyan ederler, böylelikle her bir turistin ne kadar altınla ülkemize geldiği ve bunun ne kadarını alışverişte kullandığı da kayıt altına alınmış olur.”

“DUBAİ'Yİ TAHTINDAN İNDİRECEĞİZ"

Mustafa Kamar, Türkiye’nin bugün için ciddi bir döviz baskısı yaşadığını, altınla ticaretin serbest bırakılmasıyla döviz baskısından kurtulabilineceğini ve ihracat miktarlarımızı artırabilineceğini kaydederek, “Ülke olarak ciddi bir mücevher üretimine sahibiz ancak yine de hiçbir şekilde üretimi olmayan ancak ticarette altın kullanan Dubai’nin yakaladığı seviyelere erişemiyoruz. Altınla ticaretin serbest bırakılmasıyla birlikte mücevher ihracatında Dubai’yi tahtından indireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı nisan ayında 258,9 milyon dolar değerinde ihracata imza atarak, yıl başından bu yana geçen 4 ayda toplam 1 milyar 82 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş oldu.

 

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