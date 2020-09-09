Kuaförüm Sensin'de günün konsepti göz doldurdu!

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Kuaförüm Sensin'de hafta finali yaklaştıkça rekabet de heyecan da artıyor. Günün konsepti, ışıltısı ile göz alan glitter makyaj, göşterişi ile en özel etkinliklerin vazgeçilmezi yüksek topuzlardı. Konu topuz olunca saçın üstadı Adnan Serter, Kuaförüm Sensin izleyicileri için tarama inceliklerini yaptığı topuz üzerinden anlattı.

Güzelliğe dair faydalı bilgilerin verildiği programda cilt sağlığının olmazsa olmazı makyaj fırçalarının temizliğine de yer verildi. Seçkin Süngüç doğru fırça temizleme metotlarını paylaştı.

Güzelliğe dair her şeyin yer aldığı programda modeller günün konsepti için kıyasıya yarıştı. Finale doğru heyecanla birlikte rakiplerin tartışmaları da güne damgasını vurdu.

Yasin, Yağmur ve Özge, "glitter makyaj ve yüksek topuz" konseptini en iyi şekilde yansıtarak günün galibi oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;