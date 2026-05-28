Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Küba'da sivrisinekler ölüm saçtı: 33 ölü - Haberler

        Küba'da sivrisinek kaynaklı salgın hastalıklar nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti

        Küba'da sivrisinek kaynaklı salgın hastalıklar nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 12:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küba'da sivrisinekler ölüm saçtı: 33 ölü

        Küba Sağlık Bakanı Yardımcısı Carilda Pena, ülkede sivrisinek kaynaklı hastalıkların arttığını belirterek, Dang virüsü nedeniyle 12, Chikungunya nedeniyle ise 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pena, yaşamını yitirenlerin en az 21'inin 18 yaş altında olduğunu ifade etti.

        ÖLENLERİN ÇOĞU 18 YAŞ ALTINDA

        Pena, ölenlerden en az 21'inin 18 yaş altında olduğunu belirtirken, ölümlerin gerçekleştiği tarih aralığını belirtmedi.

        DANG VE CHIKUNGUNYA VİRÜSLERİ

        Dang ve Zika virüsü taşıyıcısı olan Aedes sivrisineği türü tarafından yayılan chikungunya hastalığı için özel bir tedavi bulunmuyor. Chikungunya, nadiren ölümcül olsa da şiddetli baş ağrısı, döküntüler ve enfeksiyondan aylar sonra bile sürebilen eklem ağrılarına neden olabiliyor ve bu da uzun süreli sakatlığa yol açabiliyor.

        Dang virüsü, sivrisineklerden insanlara bulaşan viral bir enfeksiyon. Ilıman iklimlere kıyasla tropikal ve subtropikal bölgelerde daha yaygın olarak görülüyor. Dang hastası olan çoğu kişinin belirti göstermiyor. En yaygın belirtiler arasında yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı ve döküntü görülüyor. Çoğu kişi 1-2 hafta içinde iyileşirken virüs bazen daha ağır vakalara ve hatta ölüme neden olabiliyor. Virüsün şu anda belirli bir tedavisi olmadığı için ağrı yönetimi yoluyla tedavi ediliyor.

        BİRÇOK VAKA TESPİT EDİLEMEDİ

        Kübalı Bakan Yardımcısı Pena, geçen hafta 5 bin 717 yeni chikungunya vakası bildirmişti. Kübalı yetkililer de çoğu hastanın doktora gitmemesi veya hasta olduğunu bildirmemesi nedeniyle birçok vakanın tespit edilemediğini söylemişti.

        Dünya Sağlık Örgütü'nden temmuz ayında yapılan açıklamada ise Hint Okyanusu bölgesiyle bağlantılı yeni salgınların Avrupa ve Amerika'ya yayıldığı belirtilmiş, 20 yıl önce dünyayı etkisi altına alan chikungunya salgınının tekrarlanmasını önlemek için acil eylem çağrısında bulunulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalyada kız istemede yakılan meşale yangın ihbarına neden oldu

        Antalyanın Serik ilçesinde kız isteme merasimi sırasında yakılan meşaleler mahalleli tarafından yangın sanılarak ihbar edildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti