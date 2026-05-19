Kubat: 20 kilo verdim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkıcı Funda Arar ve Kubat, 'Funda Arar & Kubat Senfonik' konser serisi kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. İkiliye, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçılar, Harbiye heyecanını paylaştı. Funda Arar, "Harbiye zaten hep keyifli, hep heyecanlı oluyor. İlk prömiyeri İstanbul'da yaptık, sonrasında da bir çok ilde konserler verdik. Bugün de Harbiye'deyiz. İnşallah güzel, tatlı bir akşam olacak" dedi.

Kubat ise gece için hazırlanan sürprizlerden söz ederek, "Harbiye çok özel bir yer. Bugün sürprizlerimiz var, muhteşem bir final var. Yenilikler hazırladık" ifadelerini kullandı.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Kubat, yaklaşık 20 kilo verdiğini ve bu nedenle gardırobunun büyük ölçüde yenilendiğini anlattı. Funda Arar ise formunu korumak için dengeye dikkat ettiğini belirterek, "Arada alıyorum, veriyorum ama dengelemeye çalışıyorum" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun da yaşandığı gecede seyircilere 5 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Binlerce kişinin katıldığı konserde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu kırmızı beyaza büründü.