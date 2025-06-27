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        Haberler Magazin Kubilay Aka'nın pembe sevdası kısa sürdü - Magazin haberleri

        Kubilay Aka'nın pembe sevdası kısa sürdü

        Uzun süredir Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan Kubilay Aka, saçlarını eski haline döndürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 12:29 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:29
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        Pembe sevdası kısa sürdü
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        Oyuncu Kubilay Aka geçtiğimiz haftalarda saçlarını pembeye boyatmıştı. Dikkat çekici bir değişime imza atan Aka'nın yeni görünümü çok konuşulmuştu.

        Hafsanur Sancaktutan da sevgilisine; "Pamuk şekerim" yorum şeklinde yorum yapmıştı.

        Yeni tarzını sosyal medyada; "Saçlarımın tadına bakmak istiyorum" notuyla paylaşan oyuncu, eski haline döndü.

        Pembe sevdası kısa süren 30 yaşındaki oyuncu, son halini takipçileriyle paylaştı.

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