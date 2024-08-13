Küçük Esnaf filmi konusu: Küçük Esnaf filminin oyuncuları kimler?
Küçük Esnaf filmi 13 Ağustos Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. İbrahim Büyükak , Zeynep Koçak tarafından kaleme alınan film, Bedran Güzel tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, "Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları...
Başrollerini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’ın üstlendiği Küçük Esnaf filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirilen film mafyadan kurtulmaya çalışan Beyhudar'ın başına gelen trajikomik olaylar anlatılıyor. İşte Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta
KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Hasan Aslan Giray – Taksici
Kadir Polatçı – Bekir
Ahmet Arslan – Kamil
FİLME DAİR DİĞER DETAYLAR
Türk yapımı komedi filmi Küçük Esnaf, 2016 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği filmin uzunluğu 1 saat 40 dakikadır. Film, İstanbul’un Ağva, Samatya ve Kadırga semtlerinde çekildi. Ayrıca filmin senaryosu, başrol oyuncuları olan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'a aittir.