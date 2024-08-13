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        Haberler Bilgi Yaşam Küçük Esnaf filmi konusu: Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Küçük Esnaf filmi konusu: Küçük Esnaf filminin oyuncuları kimler?

        Küçük Esnaf filmi 13 Ağustos Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. İbrahim Büyükak , Zeynep Koçak tarafından kaleme alınan film, Bedran Güzel tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, "Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 18:44 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:44
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        Başrollerini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’ın üstlendiği Küçük Esnaf filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirilen film mafyadan kurtulmaya çalışan Beyhudar'ın başına gelen trajikomik olaylar anlatılıyor. İşte Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

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        KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta

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        KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLER?

        İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

        Zeynep Koçak – Avukat Ezel

        Cengiz Bozkurt – Fahrettin

        Cezmi Baskın – Hüseyin

        Gupse Özay – Burcu

        Ünal Yeter – Salih

        Olgun Toker – Oktay

        Beyti Engin – Dalyan

        Erdal Tosun – Haydar

        Kaan Yılmaz – Caner

        Hasan Aslan Giray – Taksici

        Kadir Polatçı – Bekir

        Ahmet Arslan – Kamil

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        FİLME DAİR DİĞER DETAYLAR

        Türk yapımı komedi filmi Küçük Esnaf, 2016 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği filmin uzunluğu 1 saat 40 dakikadır. Film, İstanbul’un Ağva, Samatya ve Kadırga semtlerinde çekildi. Ayrıca filmin senaryosu, başrol oyuncuları olan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'a aittir.

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