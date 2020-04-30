Naime Sert nsert@haberturk.com

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de HORECA’nın dâhil olduğu turizm ve yeme-içme sektörü. Lokanta, restoran, kafe, kafeterya, pastane ve benzeri işyerleri 21 Mart'tan buyana sadece paket servis yapabiliyor. Köşe başımızdaki pastane, ekmeklerimizi aldığımız fırın, mahalledeki köftecimiz, balıkçımız, yufka ve mantı aldığımız mahallenin en eski esnafı, ayda en az bir kere gittiğimiz muhit dönercisi bu krizden ağır şekilde etkileniyor. İşte bu küçük işletmelere, onlara mal tedarik eden iş ortaklarından destek geldi. Bu dayanışmanın özünü 'Yaşat ki yaşayasın' felsefesi oluşturuyor.



5 BİN TL'LİK CANSUYU

En büyük müşteri grubunu HORECA sektörünün oluşturduğu Metro Türkiye, küçük işletmeleri desteklemek üzere Gıda Kurtarma Derneği ve Dudetable iş birliğinde, Coca-Cola’nın ana partnerliği ve Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes’in destekleriyle Küçük İşletmem İçin hareketini başlattı. Projeyle, koronavirüse karşı alınan tedbirler kaldırıldığında kapılarını tekrar açacak işletmelere can suyu olmak amacıyla 5 bin TL’lik ürün ve hizmet yardımı sağlanacak.

10 MİLYAR TL'Yİ BULABİLİR

Bu destek sayesinde yeme-içme sektöründeki küçük işletmelerin kendi bütçelerini kira bedeli, fatura giderleri, personel ödemesi gibi farklı ihtiyaçlarına aktarabilmesi ve on binlerce sektör emekçisinin istihdamının korunabilmesi hedefleniyor. Ayrıca yerli ekonominin desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile yerel lezzetlerin devamlılığının korunması amaçlanıyor. Proje hedefine ulaştığı takdirde yaklaşık 40 bin kişilik istihdamın korunabileceği ve yaklaşık 10 milyar TL’lik yerel ekonominin canlandırılmasına katkıda bulunulacağı hesaplanıyor.

5 ÇALIŞAN ŞARTI

Küçük işletmelerin projeden yararlanabilmesi için yeme-içme sektöründe faaliyet göstermesi, SGK’ya kayıtlı en az 5 çalışanın olması, yıllık 2 milyon TL veya altında ciroya sahip olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan işletmeler www.kucukisletmemicin.com platformu üzerinden destek alabilecek, kurumsal firmalar da aynı platform üzerinden destek sağlayabilecek.

SONUÇLARIN 10 GÜNDE AÇIKLANMASI PLANLANIYOR

Yeme içme sektöründe yaklaşık 25 bin küçük işletme bulunuyor. Projeyle bu işletmelerin yüzde 20'sine ulaşılması amaçlanıyor. Başvuranlarla 3 gün içerisinde iletişime geçilmesi, sonuçların 10 gün içinde açıklanması ve desteğin de restoranlar açıldığında verilmesi planlanıyor.

BANKA VE TELEKOM SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Düzenlenen online basın toplantısında sözü edilen hizmet yardımının detayları da soruldu. Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Deniz Alkaç, banka ve telekom şirketleriyle de görüştüklerini pozitif dönüş olursa bu alanlarda da destek vereceklerini söyledi.

İLK ADIMI METRO TÜRKİYE ATTI

Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, 30 yıldır HORECA müşterilerinin yanında yer aldıklarını vurguladı. Minialai ''Bu proje ile yeme-içme sektöründeki küçük işletmelerin bulundukları zor durum ile ilgili kamuoyunda bir farkındalık yaratmayı ve kapılarını müşterilerine tekrar açtıkları gün, ihtiyaçları olan ürün ve çözüm desteğini sağlamayı hedefliyoruz. Metro Türkiye olarak ilk adımı 500 işletmeye destek olmak üzere attık ve şimdiden partnerlerimizin desteğiyle yaklaşık 1.000 işletmeye destek olacak konuma ulaştık. Hedefimiz; projenin yeme içme sektöründeki 5.000 küçük işletmeye destek olmasını sağlamak. Böylece yaklaşık 40 bin sektör emekçisini istihdam eden bu işletmelerin işlerini devam ettirebilmelerini sağlamanın yanı sıra hem yerel ekonominin canlanmasına hem de yerel lezzetlerin korunmasına katkıda bulunacağız.' dedi. Minialai, sektördeki diğer oyuncuları projeye katılmaya, tüketicileri de mahallelerindeki küçük işletmeleri ziyaret ederek bireysel olarak da destek vermeye davet etti.

'YEME-İÇME SEKTÖRÜNE DESTEĞİMİZİN ÖRNEĞİ'

Projenin ana partneri Coca-Cola Türkiye adına konuşan Coca-Cola İçecek Türkiye Genel Müdürü Tugay Keskin de Kovid-19 salgını sürecinde, farklı alanlarda ihtiyaçları karşılayacak şekilde toplam 13 milyon TL’ye yakın kaynak ayırdıklarını aktardı. Keskin ''Milli Dayanışma Kampanyası’na katkımızın yanı sıra karantina altındaki vatandaşlarımıza, üniversite hastanelerine ya da yerel yönetimlere dağıtılmak üzere ürünlerimizi sağlayarak salgınla mücadeleye devam ediyoruz. Küçük İşletmem İçin projesi de yeme-içme sektörüne olan desteğimizin bir örneğini oluşturuyor” dedi.

BAĞIŞLARI GIDA KURTARMA DERNEĞİ TOPLAYACAK

Gıda Kurtarma Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Silahlı “Metro Türkiye ile 2 yıldır süren işbirliğimize Küçük İşletmem İçin Projesi ile devam ediyoruz. Gıda Kurtarma Derneği olarak, bu projedeki en temel görevimiz, projeye yapılacak bağışları toplamak ve bağışların dağıtım kapasitesini artırmak.” dedi.

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