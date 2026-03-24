The Bulums ve Mastercard Priceless, 2026 yılı boyunca devam edecek özel bir deneyim serisi için iş birliğine gitti The Bulums Signature Pearl Experience, Mastercard sahiplerine özel olarak tasarlanan ve yıl sonuna kadar her ay düzenlenecek bir deneyim sunuyor.

Serinin açılış etkinliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleşti. Deneyim serisi, yıl boyunca farklı tarihlerde Mastercard kart sahipleriyle buluşmaya devam edecek.

Mühendislik disiplini ile tasarımı birleştiren kurucular Selin Işık Bulum ve Sezin Bulum rehberliğinde gerçekleşen bu 2 saatlik deneyim, klasik bir atölyenin ötesine geçiyor. 2026 yılı boyunca ayda bir kez gerçekleştirilecek bu özel seri, incinin hikayesini moda, sanat ve tasarımın süzgecinden geçirerek katılımcılara sunuyor.

"KULLANICILARI STİL HİKAYELERİNİ YARATMAYA DAVET EDİYORUZ"

The Bulums Kurucusu Selin Işık Bulum, iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Mastercard Priceless ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle, lüksü sadece seyredilen bir obje olmaktan çıkarıp, bizzat deneyimlenen duyusal bir yolculuğa dönüştürüyoruz. Signature Pearl Experience ile katılımcıları, incinin zamansız zarafeti eşliğinde kendi stil hikayelerini yaratmaya davet ediyoruz.”

Etkinlik, Michelin Rehberi 2026 listesinde yer alan Muutto Anatolian Tapas Bar’ın ikramları ve imza içeceği eşliğinde gerçekleşiyor.

Katılımcılar, farklı boyut ve formlardaki gerçek inciler arasından seçim yaparak kendi karakterlerini yansıtan imza kolyelerini tasarlıyor. Tasarımlar altın kaplama, minimalist ve zarif aparatlar ile tamamlanıyor.