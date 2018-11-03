Bu sezon dört farklı oyunda dört farklı karaktere hayat veren duayen tiyatrocu Haldun Dormen’in yazdığı ve başrolünde oynadığı 'Küllerin Arasından' oyununun prömiyeri gerçekleştirildi.
'Küllerin Arasından'ın prömiyerini katılan Göksel Kortay, Mustafa Alabora, Güler Yiğit, Azra Akın, Baran Erdoğan, Alper Saldıran, Pınar Tuncegil, Zeliha Berksoy, Anta Toros, Çiğdem Tunç, Deniz Gökçer, Levent Özdilek, Nilüfer Bıyıklı, Suna Keskin, Orhan Topçuoğlu, Gül Erda, Kasım Uçkan, Alper Düzen, Ayşe Azizoğlu, Ergün Demir, Gülen Karaman, Tezcan Yaramancı, Leyla Adalı, Ela Soysal, Yüksel Behlül, Zerrin Bilimer, Zeynep Oral, Oya Başak, Zeynep Tedü oyunun sonunda Haldun Dormen’e büyük tezahüratta bulundu.
Haldun Dormen'e 'Külllerin Arasından'da başrollere Defne Yalnız, Almıla Uluer ve Kerem Atabeyoğlu eşlik etti.
Deniz Gökçer
Zeliha Berksoy
Suna Keskin
Azra Akın
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