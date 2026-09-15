Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2026 Emmy Ödülleri'ne Widow's Bay damga vururken, dizi 19 adaylığın 14'ünü ödüle dönüştürerek gecenin en fazla ödül kazanan yapımı oldu. The Pitt drama dalında üst üste ikinci kez en iyi dizi seçilirken, DTF St Louis de mini dizi veya antoloji kategorisinde yedi ödülle öne çıktı.

İKİ ANA OYUNCULUK ÖDÜLÜNÜ BİRDEN KAZANARAK BİR İLKE İMZA ATTI

Gecenin en dikkat çeken başarısına ise Matthew Rhys imza attı. Widow's Bay ile komedi, The Beast in Me ile mini dizi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Rhys, Emmy tarihinde aynı gece iki farklı yapımla iki ayrı başrol oyunculuğu ödülü kazanan ilk oyuncu oldu.

REKLAM

HACKS'İN YILDIZI DİZİNİN HER SEZONUNDA EMMY ALDI

Hacks dizisinin yıldızı Jean Smart da kariyerinin sekizinci oyunculuk Emmy'sini kazanarak tarihi bir başarıya ulaştı. Smart, dizinin beşinci ve final sezonundaki performansıyla komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü alırken, Hacks'in her sezonunda bu ödülü kazanan ilk kadın oyuncu oldu.

Drama kategorisinde The Pitt ve Pluribus öne çıkarken, Rhea Seehorn Pluribus ile ilk Emmy'sini kazandı. Konuk oyuncu kategorilerinde ise Shailene Woodley (Paradise), Ernest Harden Jr. (The Pitt), Betty Gilpin (Widow's Bay) ve Rob Reiner (The Bear) ödüle uzanan isimler oldu.

REKLAM

Öte yandan Shrinking, A Knight of the Seven Kingdoms, Beef, Margo's Got Money Troubles, Abbott Elementary ve Paradise adaylıklarına rağmen geceden ödülsüz ayrıldı.

Bu yıl Emmy Ödülleri'nde bazı kategoriler birleştirilirken, ana törende dağıtılan ödül sayısı da 26'dan 19'a düşürüldü. Değişikliklerle törenin daha fazla müzik performansı, komedi skeçi ve sürpriz konuşmaya yer vermesi hedeflendi.

EN İYİ DRAMA DİZİSİ

- The Diplomat

- The Gilded Age

- A Knight of the Seven Kingdoms

- Paradise

- The Pitt – KAZANAN

- Pluribus

- Slow Horses

- Your Friends & Neighbors

REKLAM

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

- Abbott Elementary

- The Bear

- Hacks

- Margo’s Got Money Troubles

- Nobody Wants This

- Only Murders in the Building

- Shrinking

- Widow’s Bay – KAZANAN

DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU

- Sterling K Brown – Paradise

- Gary Oldman – Slow Horses

- Mark Ruffalo – Task

- Rufus Sewell – The Diplomat

- Noah Wyle – The Pitt – KAZANAN

DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU

- Carrie Coon – The Gilded Age

- Chase Infiniti – The Testaments

- Keri Russell – The Diplomat

- Rhea Seehorn – Pluribus – KAZANAN

- Zendaya – Euphoria

REKLAM

DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

- Patrick Ball – The Pitt

- Billy Crudup – The Morning Show

- Shawn Hatosy – The Pitt

- Gerran Howell – The Pitt

- Jack Lowden – Slow Horses

- Tom Pelphrey – Task – KAZANAN

- Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

- Taylor Dearden – The Pitt

- Fiona Dourif – The Pitt

- Allison Janney – The Diplomat – KAZANAN

- Katherine LaNasa – The Pitt

- Sepideh Moafi – The Pitt

- Julianne Nicholson – Paradise

- Karolina Wydra – Pluribus

REKLAM

KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU

- Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

- Steve Carell – Rooster

- Matthew Rhys – Widow’s Bay – KAZANAN

- Jason Segel – Shrinking

- Martin Short – Only Murders in the Building

KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU

- Quinta Brunson – Abbott Elementary

- Ayo Edebiri – The Bear

- Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles

- Lisa Kudrow – The Comeback

- Jean Smart – Hacks – KAZANAN

KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

- Colman Domingo – The Four Seasons

- Paul W Downs – Hacks

- Harrison Ford – Shrinking

- Nick Offerman – Margo’s Got Money Troubles

- Stephen Root – Widow’s Bay – KAZANAN

- Michael Urie – Shrinking

- Tyler James Williams – Abbott Elementary

REKLAM

KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

- Dale Dickey – Widow’s Bay

- Hannah Einbinder – Hacks

- Janelle James – Abbott Elementary

- Kate O’Flynn – Widow’s Bay – KAZANAN

- Michelle Pfeiffer – Margo’s Got Money Troubles

- Megan Stalter – Hacks

- Jessica Williams – Shrinking

EN İYİ MİNİ DİZİ VEYA ANTOLOJİ DİZİSİ

- All Her Fault

- The Beast in Me

- Beef

- DTF St Louis – KAZANAN

- Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette

MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA FİLMDE EN İYİ ERKEK OYUNCU

- Riz Ahmed – Bait

- Jason Bateman – Black Rabbit

- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

- Oscar Isaac – Beef

- Matthew Rhys – The Beast in Me – KAZANAN

REKLAM

MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA FİLMDE EN İYİ KADIN OYUNCU

- Claire Danes – The Beast in Me

- Sally Field – Remarkably Bright Creatures – KAZANAN

- Carey Mulligan – Beef

- Sarah Pidgeon – Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette

- Sarah Snook – All Her Fault

DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ YÖNETMEN

- Salli Richardson Whitfield – The Gilded Age

- Hanelle M Culpepper – Paradise

- Noah Wyle – The Pitt

- Vince Gilligan – Pluribus

- Saul Metzstein – Slow Horses – KAZANAN

- Salli Richardson-Whitfield – Task

KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ YÖNETMEN

- Randall Einhorn – Abbott Elementary

- Christopher Storer – The Bear

- Andrew DeYoung – The Chair Company

- Lucia Aniello – Hacks

- Mary Lou Belli – The Ms Pat Show

- Hiro Murai – Widow’s Bay – KAZANAN

REKLAM

DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ SENARYO

- Peter Ackerman and Debora Cahn – The Diplomat (Amagansett)

- Valerie Chu – The Pitt (12:00PM)

- Kirsten Pierre-Geyfman and R Scott Gemmill – The Pitt (1:00PM)

- Vince Gilligan – Pluribus (We Is Us) – KAZANAN

- Will Smith – Slow Horses (Scars)

- Brad Ingelsby – Task (A Still Small Voice)

KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ SENARYO

- Quinta Brunson – Abbott Elementary (Team Building)

- Tim Robinson and Zach Kanin – The Chair Company (Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does)

- Michael Patrick King and Lisa Kudrow – The Comeback (Valerie Does It All)

- Lucia Aniello, Paul W Downs and Jen Statsky – Hacks (Hacks)

- Anthony King – Jury Duty Presents: Company Retreat (Mergers And Acquisitions)

- Katie Dippold – Widow’s Bay (Welcome To Widow’s Bay!) – KAZANAN

REKLAM

EN İYİ REALITY YARIŞMA PROGRAMI

- Dancing with the Stars

- RuPaul’s Drag Race

- Survivor

- Top Chef

- The Traitors – KAZANAN

EN İYİ VARİETE PROGRAMI

- The Daily Show

- Jimmy Kimmel Live!

- Last Week Tonight with John Oliver

- The Late Show with Stephen Colbert – KAZANAN

- Saturday Night Live

MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA FİLMDE EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

- Jason Bateman – DTF St Louis

- Richard Gadd – Half Man

- David Harbour – DTF St Louis – KAZANAN

- Richard Jenkins – DTF St Louis

- Charles Melton – Beef

- Nick Offerman – Death by Lightning

REKLAM

MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA FİLMDE EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

- Linda Cardellini – DTF St Louis – KAZANAN

- Dakota Fanning – All Her Fault

- Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story

- Joy Sunday – DTF St Louis

- Youn Yuh-jung – Beef

- Constance Zimmer – Love Story: John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette

DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU

- Brittany Allen – The Pitt

- Tal Anderson – The Pitt

- Tina Ivlev – The Pitt

- Miriam Shor – Pluribus

- Merritt Wever – The Gilded Age

- Shailene Woodley – Paradise – KAZANAN

REKLAM

DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU

- Colman Domingo – Euphoria

- Ernest Harden Jr – The Pitt – KAZANAN

- Jeff Hiller – Pluribus

- Jeff Kober – The Pitt

- Jonathan Pryce – Slow Horses

- Bradley Whitford – The Diplomat

KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ KONUK KADIN OYUNCU

- Leslie Bibb – Hacks

- Jamie Lee Curtis – The Bear

- Betty Gilpin – Widow’s Bay – KAZANAN

- Cherry Jones – Hacks

- Laurie Metcalf – Hacks

- Kaitlin Olson – Hacks

- Lauren Weedman – Hacks

KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ KONUK ERKEK OYUNCU

- Michael J Fox – Shrinking

- Brett Goldstein – Shrinking

- Hamish Linklater – Widow’s Bay

- Christopher McDonald – Hacks

- Rob Reiner – The Bear – KAZANAN

- Connor Storrie – Saturday Night Live

REKLAM

MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA FİLMDE EN İYİ YÖNETMEN

- Beef (season 2, episode 4)

- Beef (season 2, episode 8)

- Black Rabbit

- DTF St Louis – KAZANAN

MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA FİLMDE EN İYİ SENARYO

- All Her Fault

- The Beast in Me

- Beef

- Death by Lightning

- DTF St Louis – KAZANAN

EN İYİ TELEVİZYON FİLMİ

- Heads of State

- Miss You, Love You

- People We Meet on Vacation

- Remarkably Bright Creatures – KAZANAN

- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

EN İYİ VARİETE ÖZEL YAYINI (CANLI)

- The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny – KAZANAN

- 83rd Annual Golden Globes

- 68th Annual Grammy awards

- The 97th Academy Awards

- 78th Annual Tony awards

REKLAM

EN İYİ VARİETE ÖZEL YAYINI (ÖNCEDEN KAYDEDİLMİŞ)

- Dave Chappelle: The Unstoppable …

- The Muppet Show – KAZANAN

- Nikki Glaser: Good Girl

- Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show

- Wicked: One Wonderful Night

VARİETE PROGRAMINDA EN İYİ SENARYO

- Jimmy Kimmel Live!

- Last Week Tonight with John Oliver

- The Late Show with Stephen Colbert – KAZANAN

EN İYİ ANİMASYON PROGRAMI

- Bob’s Burgers

- Rick and Morty

- The Simpsons

- Smiling Friends

- South Park – KAZANAN

- Star Wars: Visions