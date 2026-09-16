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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Amadeus’un veda turnesine yoğun ilgi

        Amadeus’un veda turnesine yoğun ilgi

        Tiyatroseverler sekizinci ve son sezonuyla sahneye veda etmeye hazırlanan Amadeus'un veda turnesine yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar 500 binden fazla seyirciye ulaşan oyun için Eskişehir, Ankara ve İstanbul'da ek seanslar açıldı. İstanbul'da Zorlu PSM'de planlanan iki temsile ek seanslar dahil edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        Amadeus'un veda turnesine yoğun ilgi

        Peter Shaffer’ın dünya müzik tarihinin iki unutulmaz ismi Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin rekabetini konu alan başyapıtı Amadeus, sekizinci sezonunda Türkiye sahnelerindeki yolculuğunu veda turnesiyle tamamlıyor.

        İlk temsilinden bu yana 500 binden fazla seyirciye ulaşan, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı Amadeus’un son sezonuna gösterilen ilgi, turne programına da yansıdı. Eskişehir ve Ankara’da ek seanslar programa dahil edilirken, İstanbul’da Zorlu PSM’de planlanan iki temsil için de ilgi üzerine ek seanslar açıldı. Amadeus, veda turnesi boyunca İstanbul’un yanı sıra Adana, Mersin, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’de seyircisiyle son kez buluşacak.

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        Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneye taşınan yapımda Selçuk Yöntem Antonio Salieri’yi, Tansu Biçer Wolfgang Amadeus Mozart’ı canlandırırken, Costanze karakterine Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz dönüşümlü olarak hayat veriyor. Yetmiş kişilik ekibi, dönemin ruhunu sahneye taşıyan dekor ve kostüm tasarımları ve güçlü müzikal dünyasıyla Amadeus, sekiz sezon boyunca Türkiye tiyatro sahnesinin büyük ölçekli prodüksiyonlarından biri olarak seyirci karşısına çıktı.

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        Sahnedeki başarısını iletişim ve tasarım alanında aldığı ödüllerle de pekiştiren Amadeus, 6 Kristal Elma ve 4 Felis’in yanı sıra ADC 100th Annual Awards kapsamında “Logo” kategorisinde uluslararası ödüle layık görüldü. Yapım, XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde de üç ayrı ödülün sahibi oldu; Işıl Kasapoğlu “En İyi Yönetmen”, Selçuk Yöntem “Sürekli Mükemmeliyet”, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ise “En İyi Prodüksiyon” ödülüne değer görüldü.

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        Oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet’te satışa çıktı.

        Amadeus Veda Turnesi

        14 Eylül 2026 – İstanbul

        AKM Türk Telekom Opera Salonu

        12 Ekim 2026 – Adana

        Çukurova Üniversitesi

        13 Ekim 2026 – Mersin

        Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

        16 Ekim 2026 – Ankara

        ATO Congresium

        30 Ekim 2026 – İstanbul

        Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

        30 Kasım 2026 – Kocaeli

        Kocaeli Kongre Merkezi

        11 Aralık 2026 – Bursa

        Merinos AKKM

        15 Aralık 2026 - Eskişehir

        Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

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        16 Aralık 2026 - Eskişehir

        Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

        17 Kasım 2026 – İstanbul

        Zorlu PSM

        17 Aralık 2026 – Ankara

        ATO Congresium

        20 Aralık 2026 – İstanbul

        Zorlu PSM

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        #Amadeus
        #Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu
        #Selçuk Yöntem
        #Tansu Biçer
        #Dilan Çiçek Deniz
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