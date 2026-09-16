Amadeus’un veda turnesine yoğun ilgi
Tiyatroseverler sekizinci ve son sezonuyla sahneye veda etmeye hazırlanan Amadeus'un veda turnesine yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar 500 binden fazla seyirciye ulaşan oyun için Eskişehir, Ankara ve İstanbul'da ek seanslar açıldı. İstanbul'da Zorlu PSM'de planlanan iki temsile ek seanslar dahil edildi
Peter Shaffer’ın dünya müzik tarihinin iki unutulmaz ismi Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin rekabetini konu alan başyapıtı Amadeus, sekizinci sezonunda Türkiye sahnelerindeki yolculuğunu veda turnesiyle tamamlıyor.
İlk temsilinden bu yana 500 binden fazla seyirciye ulaşan, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı Amadeus’un son sezonuna gösterilen ilgi, turne programına da yansıdı. Eskişehir ve Ankara’da ek seanslar programa dahil edilirken, İstanbul’da Zorlu PSM’de planlanan iki temsil için de ilgi üzerine ek seanslar açıldı. Amadeus, veda turnesi boyunca İstanbul’un yanı sıra Adana, Mersin, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’de seyircisiyle son kez buluşacak.
Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneye taşınan yapımda Selçuk Yöntem Antonio Salieri’yi, Tansu Biçer Wolfgang Amadeus Mozart’ı canlandırırken, Costanze karakterine Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz dönüşümlü olarak hayat veriyor. Yetmiş kişilik ekibi, dönemin ruhunu sahneye taşıyan dekor ve kostüm tasarımları ve güçlü müzikal dünyasıyla Amadeus, sekiz sezon boyunca Türkiye tiyatro sahnesinin büyük ölçekli prodüksiyonlarından biri olarak seyirci karşısına çıktı..png
Sahnedeki başarısını iletişim ve tasarım alanında aldığı ödüllerle de pekiştiren Amadeus, 6 Kristal Elma ve 4 Felis’in yanı sıra ADC 100th Annual Awards kapsamında “Logo” kategorisinde uluslararası ödüle layık görüldü. Yapım, XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde de üç ayrı ödülün sahibi oldu; Işıl Kasapoğlu “En İyi Yönetmen”, Selçuk Yöntem “Sürekli Mükemmeliyet”, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ise “En İyi Prodüksiyon” ödülüne değer görüldü.
Oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet’te satışa çıktı.
Amadeus Veda Turnesi
14 Eylül 2026 – İstanbul
AKM Türk Telekom Opera Salonu
12 Ekim 2026 – Adana
Çukurova Üniversitesi
13 Ekim 2026 – Mersin
Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi
16 Ekim 2026 – Ankara
ATO Congresium
30 Ekim 2026 – İstanbul
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
30 Kasım 2026 – Kocaeli
Kocaeli Kongre Merkezi
11 Aralık 2026 – Bursa
Merinos AKKM
15 Aralık 2026 - Eskişehir
Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi
16 Aralık 2026 - Eskişehir
Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi
17 Kasım 2026 – İstanbul
Zorlu PSM
17 Aralık 2026 – Ankara
ATO Congresium
20 Aralık 2026 – İstanbul
Zorlu PSM