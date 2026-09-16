Amadeus’un veda turnesine yoğun ilgi

Peter Shaffer’ın dünya müzik tarihinin iki unutulmaz ismi Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin rekabetini konu alan başyapıtı Amadeus, sekizinci sezonunda Türkiye sahnelerindeki yolculuğunu veda turnesiyle tamamlıyor.

İlk temsilinden bu yana 500 binden fazla seyirciye ulaşan, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı Amadeus’un son sezonuna gösterilen ilgi, turne programına da yansıdı. Eskişehir ve Ankara’da ek seanslar programa dahil edilirken, İstanbul’da Zorlu PSM’de planlanan iki temsil için de ilgi üzerine ek seanslar açıldı. Amadeus, veda turnesi boyunca İstanbul’un yanı sıra Adana, Mersin, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’de seyircisiyle son kez buluşacak.

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Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneye taşınan yapımda Selçuk Yöntem Antonio Salieri’yi, Tansu Biçer Wolfgang Amadeus Mozart’ı canlandırırken, Costanze karakterine Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz dönüşümlü olarak hayat veriyor. Yetmiş kişilik ekibi, dönemin ruhunu sahneye taşıyan dekor ve kostüm tasarımları ve güçlü müzikal dünyasıyla Amadeus, sekiz sezon boyunca Türkiye tiyatro sahnesinin büyük ölçekli prodüksiyonlarından biri olarak seyirci karşısına çıktı.

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Sahnedeki başarısını iletişim ve tasarım alanında aldığı ödüllerle de pekiştiren Amadeus, 6 Kristal Elma ve 4 Felis’in yanı sıra ADC 100th Annual Awards kapsamında “Logo” kategorisinde uluslararası ödüle layık görüldü. Yapım, XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde de üç ayrı ödülün sahibi oldu; Işıl Kasapoğlu “En İyi Yönetmen”, Selçuk Yöntem “Sürekli Mükemmeliyet”, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ise “En İyi Prodüksiyon” ödülüne değer görüldü.

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Oyunun biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet’te satışa çıktı.

Amadeus Veda Turnesi

14 Eylül 2026 – İstanbul

AKM Türk Telekom Opera Salonu

12 Ekim 2026 – Adana

Çukurova Üniversitesi

13 Ekim 2026 – Mersin

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi

16 Ekim 2026 – Ankara

ATO Congresium

30 Ekim 2026 – İstanbul

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

30 Kasım 2026 – Kocaeli

Kocaeli Kongre Merkezi

11 Aralık 2026 – Bursa

Merinos AKKM

15 Aralık 2026 - Eskişehir

Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

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16 Aralık 2026 - Eskişehir

Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

17 Kasım 2026 – İstanbul

Zorlu PSM

17 Aralık 2026 – Ankara

ATO Congresium

20 Aralık 2026 – İstanbul

Zorlu PSM