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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'Amerika’da İz Bırakan Türkler' kitap oldu

        'Amerika’da İz Bırakan Türkler' kitap oldu

        ABD'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Anıl Sural'ın, Amerika'da bilimden iş dünyasına, spordan kamu görevlerine kadar farklı alanlarda başarılarıyla öne çıkan Türklerin hikâyelerini bir araya getirdiği ikinci kitabı "Amerika'da İz Bırakan Türkler" yayımlandı. Kitabın ilk imza günü İstanbul Kanyon D&R'da yoğun katılımla gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        'Amerika'da İz Bırakan Türkler' kitap oldu

        Washington’da uzun yıllardır gazetecilik yapan ve Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Kongre başta olmak üzere Amerikan siyasetinin merkezinden gelişmeleri takip eden gazeteci-yazar Anıl Sural, yıllar içinde tanıklık ettiği Türk başarı hikâyelerini bu kez bir kitapta buluşturdu.

        Sural’ın ikinci kitabı “Amerika’da İz Bırakan Türkler”, Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı alanlarda başarı elde eden Türklerin yaşamlarını, mücadelelerini ve başarıya uzanan yolculuklarını anlatıyor.

        Kitapta Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Sierra Nevada Corporation’ın kurucularından ve ABD’nin önde gelen iş insanlarından Eren Özmen, NBA yıldızı Alperen Şengün ve Coca-Cola’nın eski CEO’su Muhtar Kent gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra, farklı alanlarda iz bırakan Türklerin hikâyelerine de yer veriliyor.

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        Pentagon’da görev yapan yarbay Avukat Erhan Bedestani, Türk-Amerikan toplumunun uzun yıllardır önde gelen isimlerinden Ergün Kırlıkovalı, New York Polis Teşkilatı’nda görev yapan Egemen Aydın, Amerikan kadın basketbol ligi WNBA’de antrenörlük yapan Emre Vatansever ve ABD futbolunda kupa kaldıran Türk futbolculardan Ercan Kara kitapta yer alan isimler arasında bulunuyor.

        Kitabın önsözünü ise ABD’de hukuk alanında uzun yıllar görev yapan ve dört kez seçim kazanan Türk kökenli hâkim Ceyhun “Jay” Karahan kaleme aldı. Karahan’ın ailesinin hikâyesi de Türkiye’den Amerika’ya uzanan dikkat çekici yaşam öykülerinden biri olarak öne çıkıyor.

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        Kitabın ilk imza günü İstanbul’daki Kanyon D&R’da gerçekleştirildi. Yaklaşık üç saat süren etkinlikte okurların yoğun ilgisiyle uzun kuyruklar oluştu. Gazeteciliğe başladığı ilk yıllarda Kanyon D&R’da düzenlenen ünlü yazarların imza günlerini haber olarak takip ettiklerini belirten Sural, şöyle devam etti: “Mesleğe yeni başladığım yıllarda Kanyon D&R’da ünlü yazarların imza günü haberlerini görürdük. Bizim için bir hayaldi. Çok şükür bugün ikinci kitabımızın ilk etkinliğinde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık üç saat boyunca bizi yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki geldiler, iyi ki bu mutluluğu birlikte yaşadık.”

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        Amerika’daki Türklerin hafızasına kayıt

        “Amerika’da İz Bırakan Türkler”, yalnızca başarıya ulaşmış isimlerin portrelerinden oluşan bir çalışma olmanın ötesinde, Türkiye’den Amerika’ya uzanan göçün ve Türk-Amerikan toplumunun yıllar içerisindeki dönüşümünün de izlerini taşıyor.

        Bilim insanlarından girişimcilere, sporculardan hukukçulara ve kamu görevlilerine kadar farklı kuşaklardan isimleri bir araya getiren kitap, Amerika’da Türklerin bıraktığı izleri gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

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        #Anıl Sural
        #Kitap
        #Kanyon D&R
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