Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Balkan Karışman’ın dijital enstalasyonu ilk kez Contemporary Istanbul’da

        Balkan Karışman’ın dijital enstalasyonu ilk kez Contemporary Istanbul’da

        Contemporary Istanbul'un 21. edisyonunda multidisipliner sanatçı Balkan Karışman'ın Seyir adlı dijital enstalasyonu ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. Eser, 23–27 Eylül tarihlerinde Tersane İstanbul'da ziyaretçileri bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 17:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Balkan Karışman'ın dijital enstalasyonu ilk kez Contemporary Istanbul'da

        Trendyol Sanat, Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda, multidisipliner sanatçı Balkan Karışman’ın etkinlik için özel olarak ürettiği Seyir adlı dijital enstalasyonu sanatseverlerle buluşturuyor.

        HALİÇ İZLEYİCİYLE BİRLİKTE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

        GLOBART küratörlüğünde üretilen Seyir, Haliç’in gerçek zamanlı görüntüsünü dijital teknolojiler aracılığıyla sergi mekânına taşıyor.

        Haliç manzarasını izleyicinin hareketiyle dönüştüren eser, bakma eylemini doğrudan deneyimin bir parçasına dönüştürüyor.

        Uzaktan Haliç’e açılan dijital bir uzantı gibi görünen eser, izleyici yaklaştıkça değişiyor; beden, mesafe ve algıyla yeniden şekillenen manzara, izleyici geri çekildiğinde yeniden bütünleşiyor.

        REKLAM

        Seyir, 23–27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Balkan Karışman
        #Contemporary Istanbul
        #dijital sanat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Bankalara hisse geri alımında kolaylık
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Bugün Ne Oldu? 17 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Eylül 2026 haberleri
        Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!
        Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı
        Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        İspanya Süper Kupası'nın statları belli oldu
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada öldürülen iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada öldürülen iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        AB'den Kanada'ya "ortak üyelik" teklifi
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Yarı insan yarı fare beyni geliştirildi
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!