Balkan Karışman’ın dijital enstalasyonu ilk kez Contemporary Istanbul’da
Contemporary Istanbul'un 21. edisyonunda multidisipliner sanatçı Balkan Karışman'ın Seyir adlı dijital enstalasyonu ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. Eser, 23–27 Eylül tarihlerinde Tersane İstanbul'da ziyaretçileri bekliyor
Trendyol Sanat, Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda, multidisipliner sanatçı Balkan Karışman’ın etkinlik için özel olarak ürettiği Seyir adlı dijital enstalasyonu sanatseverlerle buluşturuyor.
HALİÇ İZLEYİCİYLE BİRLİKTE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
GLOBART küratörlüğünde üretilen Seyir, Haliç’in gerçek zamanlı görüntüsünü dijital teknolojiler aracılığıyla sergi mekânına taşıyor.
Haliç manzarasını izleyicinin hareketiyle dönüştüren eser, bakma eylemini doğrudan deneyimin bir parçasına dönüştürüyor.
Uzaktan Haliç’e açılan dijital bir uzantı gibi görünen eser, izleyici yaklaştıkça değişiyor; beden, mesafe ve algıyla yeniden şekillenen manzara, izleyici geri çekildiğinde yeniden bütünleşiyor.
Seyir, 23–27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluşacak.