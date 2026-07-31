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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Derinden Gelen Sesler' Şerefiye Sarnıcı'nda

        'Derinden Gelen Sesler' Şerefiye Sarnıcı'nda

        Şerefiye Sarnıcı'ndaki "Derinden Gelen Sesler" konser serisi, ağustos ayında akustik müzikten klasik Türk musikisine, operadan klasik Batı müziğine uzanan geniş repertuvarıyla farklı müzik geleneklerini aynı sahnede buluşturuyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        'Derinden Gelen Sesler' Şerefiye Sarnıcı'nda

        Yaklaşık 1600 yıllık geçmişiyle İstanbul’un önemli tarihî yapıları arasında yer alan Şerefiye Sarnıcı, özgün mimarisi ve kendine özgü akustiğiyle “Derinden Gelen Sesler” konser serisinde ağustos ayında da müzikseverleri farklı müzik türlerinin izinde benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor.

        “Derinden Gelen Sesler”de akustik müzikten klasik Türk musikisine, operadan klasik Batı müziğine uzanan geniş repertuvarıyla farklı müzik geleneklerini aynı sahnede buluşacak. Mekânın kendine özgü akustiği sayesinde konserler, yalnızca bir dinleti olmanın ötesine geçerek tarih ve müziğin bir araya geldiği çok katmanlı bir deneyime dönüşüyor. Konserlerin biletleri, müze girişinde temin edilebiliyor.

        Etkinlik Takvimi:

        AKUSTİK AKŞAMLAR

        7 Ağustos Cuma, 20.30

        Suyun Sesine Karışan Şarkılar – Ezgi Barhan

        8 Ağustos Cumartesi, 20.30

        Sarnıçta Akustik Bir Akşam – Doa

        ZAMANSIZ NAĞMELER (MUSİKİ)

        14 Ağustos Cuma, 20.30

        Klasik Türk Musikisi Kanun Resitali – Turgut Özüfler

        15 Ağustos Cumartesi, 20.30

        Doğu Batı Divanı – TriOrient

        16 Ağustos Pazar, 20.30

        Ustalara Saygı Konseri – 2 Saz 1 Ses

        PERDE AÇILIYOR: OPERA

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        22 Ağustos Cumartesi, 20.30

        Bir Opera Gecesi

        Solistler: Dilara Ataibiş, Kaan Mert Özbelen

        Piyano: Gizem Dalkılıç

        23 Ağustos Pazar, 20.30

        Opera Başyapıtları

        Solist: Berk Dalkılıç

        Piyano: Gizem Dalkılıç

        KLASİK BULUŞMALAR

        28 Ağustos Cuma, 20.30

        Lirik Melodilere Uzanan Yolculuk – Sular ve Sesler

        29 Ağustos Cumartesi, 20.30

        Klasik ve Romantik Dönem Seçkileri – Trio MySia

        30 Ağustos Pazar, 20.30

        Zafer Senfonisi

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        #Şerefiye Sarnıcı
        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ
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