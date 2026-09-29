Erdal Öz Edebiyat Ödülleri açıklandı

2008 yılından bu yana verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nün, bu yıldan başlayarak üç ayrı dalda düzenleneceği duyurulmuştu. Geleneksel Erdal Öz Ödülü, “Onur Ödülü” adıyla edebiyatımızın ustalarına sunulmaya devam edecek. Bunun yanında her yıl bir “Roman Ödülü”, bir de “İlk Öykü Kitabı Ödülü” verilecek. Ödüllerin seçici kurulları yaz boyu süren çalışmalarını sonlandırdı. Böylece Erdal Öz Edebiyat Ödülleri’nin bu yılki sahipleri de belli oldu:

2026 Erdal Öz Onur Ödülü: Adnan Özyalçıner

2026 Erdal Öz Roman Ödülü: Polat Özlüoğlu

2026 Erdal Öz İlk Öykü Kitabı Ödülü: Nesimi Yetik

SEÇİCİ KURUL ÖDÜL GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

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2026 Erdal Öz Onur Ödülü Gerekçesi: "Türk edebiyatına ve özellikle öyküye verdiği altmış yılı aşan emeği, özgün anlatımı ve edebiyatımızın insanı merkeze alan damarına yaptığı kalıcı katkı nedeniyle Adnan Özyalçıner Erdal Öz Edebiyat Onur Ödülü’ne değer görülmüştür. 1950 Kuşağı’nın önemli temsilcilerinden biri olan Adnan Özyalçıner, öykülerinde özellikle İstanbul’un emekçilerini, yoksullarını ve gündelik hayatın görünmeyen insanlarını kendine özgü yalın, yoğun ve şiirsel bir dille anlatmış, bireyin hayatını toplumsal gerçeklikle buluşturan özgün bir öykü dünyası kurmuştur. Uzun yıllara yayılan yazarlığının yanı sıra dergicilik, örgütçülük gibi nitelikleriyle de Türk edebiyatına emek vermiştir.

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Erdal Öz ile aynı kuşağın edebiyat anlayışından beslenen Adnan Özyalçıner’in ödüllendirilmesi, yalnızca seçkin bir öykücünün uzun soluklu edebiyat emeğini değil, insanı ve hayatı merkeze alan güçlü bir öykü geleneğinin de onurlandırılması anlamına gelmektedir."

Seçici Kurul: Metin Celâl, Turgay Fişekçi, Ayşe Sarısayın

2026 Erdal Öz Roman Ödülü gerekçesi: "2025 yılında yayımlanan ve roman jürisi tarafından değerlendirilen romanlar arasında Polat Özlüoğlu’nun Kalbin Durduğu Bütün Zamanlar başlıklı romanı konusu, konunun ele alınma biçimi, birden çok bilinç ve duyumsayışı bir araya getiren kurgusu ve yazınsal biçemiyle öne çıkmış ve ödüle layık görülmüştür.

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Romanın kurgusu işkence gören ile işkenceciyi farklı zamanda ve farklı yerde tekrar bir araya getiren bir ‘buluşma’ çevresinde anlatıcının, kadın kahramanın ve işkencecinin söylemleri üzerinden ilerler; insan onurunun ve saf kötülüğün adaletsiz oyununu okurun da düşünmesini ister. Kadın kahraman intikamla körleşmek yerine o tuhaf enkazdan çıkmayı ve bütün korkularıyla ve yaralarıyla kendisini var etmeyi seçmiştir. Bu nedenle romanın hem insanlık dışı şiddetin faillerinin gözünün içine bakan hem de insan onurunu hatırlatan ahlaki bir çağrısı vardır: Dizginlenemez ve gücünü sınırsızca pekiştiren bir karanlığın orta yerinde insan olmaktan başka hiçbir seçeneğin kalmayışını hatırlatan, kahramanlığı değil sadece zifiri karanlıktan ışığa bakmayı, ölüm korkusuna karşı hayatın gücünü hatırlatan alçakgönüllü bir çağrı.

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12 Eylül 1980 darbesinin izini dört kişi üzerinden süren romanın, 12 Mart 1960 döneminde yaygın ve normalleşmiş işkencelerle kanayan ruhları ve yaralanan bedenleri anlatan Erdal Öz’ün roman evreniyle sessiz bir bağ kurduğu da gözlemlenmektedir.

Polat Özlüoğlu’nun romanı Türkiye’de toplumsal ve siyasal kırılmaları, savrulmaları, devlet gücüne ilişkin ortak bellekte kalanları hatırlatmakta, bireysel ve toplumsal dönüşümleri yazınsal bir kurgu içinde, özenli biçemiyle anlatmaktadır. Tüm bu gerekçelerle Erdal Öz Roman Ödülü’ne değer gördüğümüzü bildiririz."

Seçici Kurul: Oğuz Demiralp, Nedret Öztokat Kılıçeri, Levent Yılmaz.

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2026 Erdal Öz İlk Öykü Kitabı Ödülü Gerekçesi: "Bu yıl ilk kez verilecek Erdal Öz İlk Öykü Kitabı Ödülü değerlendirmeleri sonucunda, bu yıl ödülün Nesimi Yetik’in Ben ve Gulyabani adlı öykü kitabına verilmesine karar verilmiştir. Eseri seçerken önceliğimiz, çağdaş öykü dağarcığına yeni bir katkı sunan, dil ve kurguda olgunluk gösteren çalışmaların öne çıkarılmasıydı. “Ben ve Gulyabani” bu ölçütleri karşıladığı gibi, kısa öykü formunun imkânlarını ustaca kullanan, özgün ve etkileyici bir bütünlük sergilemiştir.

Kitabın güçlü yanları arasında dil hassasiyeti ve anlatımın ölçülülüğü ilk göze çarpandır. Nesimi Yetik, gösterişten uzak ama etkileyici bir üslupla, sıradan görünen anları, jestleri ve duyusal izlenimleri anlatının dokusuna incelikle işliyor; bu unsurlar öykülere ruhsal bir derinlik ve şiirsellik katıyor. Bu incelikli dil kullanımı, öykülerdeki duygusal ritmi ve okurda oluşturduğu sürekliliği güçlendiriyor.

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Kurgusal açıdan eser, tek tek öykülerin bağımsızlığını korurken aynı zamanda kitap boyu süren bir ritim ve tema ağı örüyor. Karakterlerin iç dünyalarına nüfuz etme biçimi, anlatıdaki boşluklar ve ima edilen geçmişler okuru aktif kılıyor; okurun metinle kurduğu ilişkiyi daraltıp genişleten bir gerilim yaratılıyor. Bu yapı, çağdaş kısa öykü geleneğinde hem gelenekçi hem de deneysel unsurların dengeli bir biçimde bir arada kullanılabildiğinin örneğini veriyor.

Ayrıca jüri, 11 öykülük bu eserin tematik zenginliğini ve insan hallerine dair gözlemlerinin evrensel yankısını da takdir etmiştir.

Bu nedenlerle Erdal Öz İlk Öykü Kitabı Ödülü’nü Nesimi Yetik’in Ben ve Gulyabani adlı kitabına takdim etmekten memnuniyet duyuyoruz. Nesimi Yetik’i içtenlikle kutluyor; eserin yayınevini ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Seçici Kurul: Jale Özata Dirlikyapan, Murat Yalçın, Müge İplikçi

ÖDÜL TÖRENİ

Erdal Öz Edebiyat Ödülleri, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Dada Salon’da düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.