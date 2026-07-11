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        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Genç Buluşmalar' sergisi Taksim Sanat’ta

        'Genç Buluşmalar' sergisi Taksim Sanat’ta

        Taksim Sanat, genç sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan "Genç Buluşmalar" sergisinin üçüncü edisyonuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 44 genç sanatçının katılımıyla hazırlanan sergide; farklı disiplinlerde üretilmiş 131 eser yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        'Genç Buluşmalar' sergisi Taksim Sanat'ta

        İBB Kültür AŞ’nin genç sanatçıları destekleme vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirilen “Genç Buluşmalar”, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve farklı sanat eğitimlerinden beslenen genç sanatçıları ortak bir platformda bir araya getiriyor. Sergi; genç sanatçıların özgün bakış açılarını ve çağdaş sanata yönelik yaklaşımlarını görünür kılarken, farklı disiplinlerde üretilen eserler aracılığıyla yeni kuşağın yaratıcı ifade biçimlerine alan açıyor. Aynı zamanda sanatçıların çalışmalarını kamusal bir sergi ortamında geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturma imkânı sunuyor.

        Küratörlüğünü Dr. Meriç Aktaş Ateş’in üstlendiği sergide; Adana Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültelerinde eğitimlerini sürdüren genç sanatçıların eserleri izleyiciyle buluşuyor.

        İBB Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı olarak faaliyet gösteren Taksim Sanat, genç sanatçıların yanı sıra farklı kuşaklardan sanatçıların çalışmalarına da ev sahipliği yaparak sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunmaya devam ediyor.

        “Genç Buluşmalar” sergisi, ücretsiz olarak Taksim Sanat'ta ziyaret edilebilir.

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