Harbiye Açıkhava'da sonbahar konserleri

İstanbul’un yazın ardından yeniden hareketlenen kültür-sanat hayatı, ekim ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde müzikle buluşuyor. Jolly Joker’in 20. yılı kapsamında, Paribu ana sponsorluğunda gerçekleşecek özel konser serisi, 5-9 Ekim tarihleri arasında beş farklı performansla müzikseverleri Harbiye’nin büyüleyici atmosferine davet ediyor. Ahmet Kaya’nın unutulmaz eserlerinin Kardeş Türküler yorumuyla yeniden hayat bulacağı özel geceden Emre Altuğ’un “Bir Pop Masalı” projesine, Gökhan Türkmen’den Yıldız Tilbe ve Levent Yüksel’e uzanan program, farklı kuşaklardan dinleyicileri aynı sahnede buluşturacak.

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Sonbaharın en özel buluşmaları Harbiye’de

Ekim konserleri, 5 Ekim Pazartesi günü Ahmet Kaya şarkılarının Kardeş Türküler tarafından yorumlanacağı özel konserle başlayacak. Türkiye müzik tarihinin iz bırakan eserlerinin Kardeş Türküler’in özgün yorumuyla yeniden ses bulacağı gece, Harbiye’de güçlü bir müzikal buluşmaya sahne olacak. 6 Ekim Salı günü ise Emre Altuğ, “Bir Pop Masalı” projesiyle Harbiye sahnesine çıkacak.

Türkçe pop müziğin farklı dönemlerinden izler taşıyan özel repertuvarıyla Emre Altuğ, müzikseverlere nostalji ve günümüz sahne enerjisini bir arada sunacak. 7 Ekim Çarşamba günü Gökhan Türkmen’in sahne alacağı konser serisi, 8 Ekim Perşembe günü Yıldız Tilbe ile devam edecek. Kendine özgü yorumuyla Türkçe pop müziğin güçlü isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, Harbiye’de dinleyicileriyle yeniden buluşacak. Ekim programının finali ise 9 Ekim Cuma günü Levent Yüksel konseriyle gerçekleşecek. Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan Levent Yüksel, Harbiye’nin eşsiz atmosferinde sezonun son konserlerinden biriyle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

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Konserlerin biletleri Paribu Pass, Bubilet, Biletix, Biletinial, JoJo ve Jolly Joker web sitesinden satoşa çıktı.

2026 Ekim Ayı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi takvimi şö