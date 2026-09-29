La Casa De Papel’in sesi Cecilia Krull İzmir'de

Popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” ile tüm dünyada bir milyarın üzerinde dinlenen Cecilia Krull, 17 Ekim’de İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak.

Krull, “Hard”, “Losing My Mind”, “Agnus Dei”, “Can’t Take My Eyes Off You” gibi başarılı teklilerinin ardından “NOW” albümü ile müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. Bugüne kadar Avrupa, Latin Amerika ve Ortadoğu’da birçok ülkede sahne alan sanatçı, birçok prestijli festivalde de performanslar sergiledi.

Müzisyen bir aileden gelen ve kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başlayan şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, Fransa, Küba, Almanya ve İspanyol kökleri ile günümüzün yeni kuşak caz şarkıcılarından biri olarak gösteriliyor. Sanatçı caz dışında Pop, Groove ve Soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiriyor.

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Jorge Pardo, Robert Glasper, Javier Colina, Gustav Lundgren, Mel Bringuez, Pedro Iturraide, Guillermo McGill, Andreas Unge, Pablo Martin Caminero, Borja Barrueta, Daniel Garcia Bruno, Bob Sands, Pedro Ruy Bias, Pepe Rivero, Gaston Joya, Michael Olivera, Reinier Elizarde, Ivan Melon Lewis gibi uluslararası üne sahip çok sayıda müzisyenle de müzikal işbirlikleri gerçekleştiren Cecilia Krull, Manuel Santisteban ile birlikte “Three Meters Above The Sky” (2010), “Fuga de Cerebros 2” (2011), “Ms to Vis” (2016), “The House of Paper” (2017) ve “The Accident” (2018) gibi birçok soundtrack çalışmasına da imza attı.