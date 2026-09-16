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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Sadri Alışık Ödülleri'nde Zuhal Olcay sürprizi

        Sadri Alışık Ödülleri'nde Zuhal Olcay sürprizi

        Türkiye'de tiyatro ve sinema alanında yalnızca oyunculuk performanslarını ödüllendiren tek ve en uzun soluklu organizasyon olan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 21 Eylül'de 27. kez gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi'nde Yekta Kopan'ın sunuculuğunda düzenlenecek gecenin sürprizlerinden biri ise özel müzik performansıyla Zuhal Olcay olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 00:30 Güncelleme:
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        Sadri Alışık Ödülleri'nde Zuhal Olcay sürprizi

        Sadri Alışık’ın adını ve sanat mirasını yaşatan HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 27. yılında tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşaklarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

        HDI Sigorta’nın isim sponsorluğunda düzenlenecek törende yıl boyunca tiyatro sahneleri ve beyazperdede öne çıkan oyunculuk performansları ödüllendirilecek. Usta isimlerden yeni kuşağın öne çıkan oyuncularına uzanan geniş bir katılımla gerçekleşecek gece, tiyatro ve sinema sektörünü 21 Eylül’de AKM’de bir araya getirecek.

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        Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstleneceği törende, Sadri Alışık Ödülleri’nin gelenekselleşen müzik performansı bölümü bu yıl da devam edecek. Her yıl farklı bir sanatçının sahne aldığı bu özel bölümün 27. yıldaki konuğu Zuhal Olcay olacak. Olcay, 21 Eylül gecesinde sesiyle geceye renk katacak.

        27. HDI SİGORTA SADRİ ALIŞIK TİYATRO VE SİNEMA OYUNCU ÖDÜLLERİ ADAYLARI

        SİNEMA ÖDÜLLERİ ADAYLARI:

        SİNEMA SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Fehmi Yaşar

        Biket İlhan, Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Fadik Sevin Atasoy, Tülay Günal, Vecdi Sayar

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        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        BERKAY ATEŞ - KURTULUŞ

        FEYYAZ DUMAN - KURTULUŞ

        HALİT ERGENÇ - LEFTER: BİR ORDİNARYÜS HİKAYESİ

        HAYDAR ŞAHİN - ÖLÜ MEVSİM

        LEVENT CAN - ADİLE

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        ASLI İÇÖZÜ - GÜLİZAR

        ECE YAŞAR - ÖLÜ MEVSİM

        İPEK BİLGİN - O DA BİR ŞEY Mİ

        NAZ GÖKTAN - KURTULUŞ

        ÖZLEM TAŞ - KURTULUŞ

        YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        AHMET RIFAT ŞUNGAR - GECENİN KIYISI

        BERK HAKMAN - GECENİN KIYISI

        CANER CİNDORUK - KURTULUŞ

        SERMET YEŞİL - TAVŞAN İMPARATORLUĞU

        TİMUÇİN ESEN - O DA BİR ŞEY Mİ

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        YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        FUNDA ERYİĞİT - ÖLÜ MEVSİM

        HAZAL TÜRESAN - BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL

        LEYLA TANLAR - ERKEN KIŞ

        SELİN YENİNCİ - UÇAN KÖFTECİ

        SEVDA BAŞ – ATLET

        KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        BARIŞ GÖNENEN - GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA

        BEDİR BEDİR - PERDE

        BÜLENT ŞAKRAK - AŞK VE YEMEK

        OSMAN SONANT - AŞK VE YEMEK

        SAYGIN SOYSAL - D.I.S.C.O

        KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        AYŞENİL ŞAMLIOĞLU - GELİN TAKIMI 2

        BİLGE ŞEN - PARÇALI YILLAR

        REKLAM

        DENİZ TÜRKALİ - GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA

        DUYGU KARACA - PERDE

        İPEK TÜRKTAN - PERDE

        KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA

        YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        ALPER KUL - CAM SEHPA

        CEM ZEYNEL KILIÇ - PERDE

        FEYYAZ YİĞİT - YAN YANA

        GÜVEN KIRAÇ - KARDEŞLER ARAŞTIRMA

        YETKİN DİKİNCİLER - PARÇALI YILLAR

        KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA

        YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        ALGI EKE - CAM SEHPA

        ECEM ERKEK - GELİN TAKIMI 2

        EZGİ ÇELİK - GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA

        HANDE DOĞANDEMİR - AŞK VE YEMEK

        TÜLİN ÖZEN - PERDE

        ÖZEL ÖDÜLLER:

        EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ

        REKLAM

        MERVE ASYA ÖZGÜR - O DA BİR ŞEY Mİ

        SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ

        ÖZGÜ NAMAL - SARI ZARFLAR

        TANSU BİÇER - SARI ZARFLAR

        ONUR ÖDÜLÜ

        SUZAN AVCI

        SALİH GÜNEY

        TİYATRO ÖDÜLLERİ ADAYLARI:

        TİYATRO SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Harika Uygur

        Aslıhan Sunal, Barış Celiloğlu, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Esra Even, Erkul Yazgan, Özlem Saraç, Refika Sezik, Şencan Güleryüz, Tijen Savaşkan

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        BARKIN SARP - EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA

        ERAY KARADENİZ - ANNEMİN CENAZESİ: TİYATRO OYUNU

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        İLYAS ÖZÇAKIR - KISIK ATEŞTE DÜDÜKLÜ TENCERE

        SEZER ARIÇAY - PALAMUT ZAMANI

        UFUK TEVGE - BABA

        YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        ALİNA BOZ - PALAMUT ZAMANI

        CEREN NARİNOĞLU - SADAKAT

        DOĞA YİGİT - VANYA DAYI

        EYLEM KAÇALİN - ŞÜPHE

        JANSET PAÇAL - ANNEMİN CENAZESİ: TİYATRO OYUNU

        YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        ALİ HAYDAR ÇATALTEPE - TIRTIL GPT 148

        ERAY CEZAYİRLİOĞLU - SADAKAT

        HAKAN EMRE ÜNAL - EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA

        MEHMET BERKAY BAYGIN - TEVAFUK

        MERİÇ TANER KADIOĞLU - LIE LOW

        YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        REKLAM

        AYDA AKSEL - PALAMUT ZAMANI

        DİLA YAĞCI - ANNEMİN CENAZESİ: TİYATRO OYUNU

        DİLARA VURAL - TIRTIL GPT 148

        ESRA AKBAŞ - SADAKAT

        NEZAKET ERDEN - EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA

        KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        BERK YAYGIN - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ

        CAN ESMERAY - ÇİRKİN

        DENİZ ÖZMEN - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ

        FAZIL AKSAKAL - BÜYÜK ROMULUS

        TARIK KÖKSAL - YOLDAN ÇIKAN OYUN

        KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

        REKLAM

        AYŞEGÜL ERKUTAY - BÜYÜK ROMULUS

        ÇAĞIL TEKTEN - GERGEDANLAR

        ESRA KIZILDOĞAN - GONZAGO’NUN ÖLDÜRÜLÜŞÜ

        İLKİN TÜFEKÇİ - ÇİRKİN

        SELEN NUR SARIYAR - YOLDAN ÇIKAN OYUN

        KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

        BARIŞ YILDIZ - GONZAGO’NUN ÖLDÜRÜLÜŞÜ

        CAN YILMAZ - MUALLAK

        ERDEM AKAKÇE - ŞEBBAZ

        FATİH KOYUNOĞLU - ŞEBBAZ

        SEMİH ERTÜRK - TAC’IN NÖBETÇİLERİ

        KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

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        AYBANU AYKUT - BOBİK NEREDE?

        BEGÜM ATAK - MUALLAK

        PELİN ABAY - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ

        SONGÜL BOZTEPE - OLGA, MAŞA, İRİNA YİNE ÜÇ KIZ KARDEŞ

        ŞEBNEM SÖNMEZ - BULAŞIKÇILAR

        ÖZEL ÖDÜLLER:

        SEÇİCİ KURUL TEK KİŞİLİK PERFORMANS ÖDÜLÜ

        GÜL DOĞA SELVİ - AŞAĞIDAKİ PENCERE

        ONUR ÜNSAL - BİR KADININ KAVGALARI VE DÖNÜŞÜMLERİ

        HDI SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ

        MONOLOGLAR MÜZESİ

        ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖDÜLÜ

        SUNA KESKİN

        ONUR ÖDÜLÜ

        YILDIZ KÜLTÜR

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sadri Alışık Ödülleri
        #zuhal olcay
        #Yekta Kopan
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