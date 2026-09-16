Sadri Alışık Ödülleri'nde Zuhal Olcay sürprizi
Türkiye'de tiyatro ve sinema alanında yalnızca oyunculuk performanslarını ödüllendiren tek ve en uzun soluklu organizasyon olan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 21 Eylül'de 27. kez gerçekleştirilecek. Atatürk Kültür Merkezi'nde Yekta Kopan'ın sunuculuğunda düzenlenecek gecenin sürprizlerinden biri ise özel müzik performansıyla Zuhal Olcay olacak
Sadri Alışık’ın adını ve sanat mirasını yaşatan HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 27. yılında tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşaklarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.
HDI Sigorta’nın isim sponsorluğunda düzenlenecek törende yıl boyunca tiyatro sahneleri ve beyazperdede öne çıkan oyunculuk performansları ödüllendirilecek. Usta isimlerden yeni kuşağın öne çıkan oyuncularına uzanan geniş bir katılımla gerçekleşecek gece, tiyatro ve sinema sektörünü 21 Eylül’de AKM’de bir araya getirecek.
Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstleneceği törende, Sadri Alışık Ödülleri’nin gelenekselleşen müzik performansı bölümü bu yıl da devam edecek. Her yıl farklı bir sanatçının sahne aldığı bu özel bölümün 27. yıldaki konuğu Zuhal Olcay olacak. Olcay, 21 Eylül gecesinde sesiyle geceye renk katacak.
27. HDI SİGORTA SADRİ ALIŞIK TİYATRO VE SİNEMA OYUNCU ÖDÜLLERİ ADAYLARI
SİNEMA ÖDÜLLERİ ADAYLARI:
SİNEMA SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Fehmi Yaşar
Biket İlhan, Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Fadik Sevin Atasoy, Tülay Günal, Vecdi Sayar
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
BERKAY ATEŞ - KURTULUŞ
FEYYAZ DUMAN - KURTULUŞ
HALİT ERGENÇ - LEFTER: BİR ORDİNARYÜS HİKAYESİ
HAYDAR ŞAHİN - ÖLÜ MEVSİM
LEVENT CAN - ADİLE
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
ASLI İÇÖZÜ - GÜLİZAR
ECE YAŞAR - ÖLÜ MEVSİM
İPEK BİLGİN - O DA BİR ŞEY Mİ
NAZ GÖKTAN - KURTULUŞ
ÖZLEM TAŞ - KURTULUŞ
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
AHMET RIFAT ŞUNGAR - GECENİN KIYISI
BERK HAKMAN - GECENİN KIYISI
CANER CİNDORUK - KURTULUŞ
SERMET YEŞİL - TAVŞAN İMPARATORLUĞU
TİMUÇİN ESEN - O DA BİR ŞEY Mİ
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
FUNDA ERYİĞİT - ÖLÜ MEVSİM
HAZAL TÜRESAN - BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL
LEYLA TANLAR - ERKEN KIŞ
SELİN YENİNCİ - UÇAN KÖFTECİ
SEVDA BAŞ – ATLET
KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
BARIŞ GÖNENEN - GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA
BEDİR BEDİR - PERDE
BÜLENT ŞAKRAK - AŞK VE YEMEK
OSMAN SONANT - AŞK VE YEMEK
SAYGIN SOYSAL - D.I.S.C.O
KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
AYŞENİL ŞAMLIOĞLU - GELİN TAKIMI 2
BİLGE ŞEN - PARÇALI YILLAR
DENİZ TÜRKALİ - GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA
DUYGU KARACA - PERDE
İPEK TÜRKTAN - PERDE
KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
ALPER KUL - CAM SEHPA
CEM ZEYNEL KILIÇ - PERDE
FEYYAZ YİĞİT - YAN YANA
GÜVEN KIRAÇ - KARDEŞLER ARAŞTIRMA
YETKİN DİKİNCİLER - PARÇALI YILLAR
KOMEDİ YA DA KARA KOMEDİ DALINDA
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
ALGI EKE - CAM SEHPA
ECEM ERKEK - GELİN TAKIMI 2
EZGİ ÇELİK - GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA
HANDE DOĞANDEMİR - AŞK VE YEMEK
TÜLİN ÖZEN - PERDE
ÖZEL ÖDÜLLER:
EKREM BORA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU ÖDÜLÜ
MERVE ASYA ÖZGÜR - O DA BİR ŞEY Mİ
SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ
ÖZGÜ NAMAL - SARI ZARFLAR
TANSU BİÇER - SARI ZARFLAR
ONUR ÖDÜLÜ
SUZAN AVCI
SALİH GÜNEY
TİYATRO ÖDÜLLERİ ADAYLARI:
TİYATRO SEÇİCİ KURULU: Seçici Kurul Başkanı: Harika Uygur
Aslıhan Sunal, Barış Celiloğlu, Elçin Hanbay Kaya, Ersin Umulu, Esra Even, Erkul Yazgan, Özlem Saraç, Refika Sezik, Şencan Güleryüz, Tijen Savaşkan
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
BARKIN SARP - EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA
ERAY KARADENİZ - ANNEMİN CENAZESİ: TİYATRO OYUNU
İLYAS ÖZÇAKIR - KISIK ATEŞTE DÜDÜKLÜ TENCERE
SEZER ARIÇAY - PALAMUT ZAMANI
UFUK TEVGE - BABA
YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
ALİNA BOZ - PALAMUT ZAMANI
CEREN NARİNOĞLU - SADAKAT
DOĞA YİGİT - VANYA DAYI
EYLEM KAÇALİN - ŞÜPHE
JANSET PAÇAL - ANNEMİN CENAZESİ: TİYATRO OYUNU
YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
ALİ HAYDAR ÇATALTEPE - TIRTIL GPT 148
ERAY CEZAYİRLİOĞLU - SADAKAT
HAKAN EMRE ÜNAL - EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA
MEHMET BERKAY BAYGIN - TEVAFUK
MERİÇ TANER KADIOĞLU - LIE LOW
YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
AYDA AKSEL - PALAMUT ZAMANI
DİLA YAĞCI - ANNEMİN CENAZESİ: TİYATRO OYUNU
DİLARA VURAL - TIRTIL GPT 148
ESRA AKBAŞ - SADAKAT
NEZAKET ERDEN - EN SEVDİĞİNDEN BAŞLA
KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
BERK YAYGIN - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ
CAN ESMERAY - ÇİRKİN
DENİZ ÖZMEN - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ
FAZIL AKSAKAL - BÜYÜK ROMULUS
TARIK KÖKSAL - YOLDAN ÇIKAN OYUN
KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
AYŞEGÜL ERKUTAY - BÜYÜK ROMULUS
ÇAĞIL TEKTEN - GERGEDANLAR
ESRA KIZILDOĞAN - GONZAGO’NUN ÖLDÜRÜLÜŞÜ
İLKİN TÜFEKÇİ - ÇİRKİN
SELEN NUR SARIYAR - YOLDAN ÇIKAN OYUN
KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI
BARIŞ YILDIZ - GONZAGO’NUN ÖLDÜRÜLÜŞÜ
CAN YILMAZ - MUALLAK
ERDEM AKAKÇE - ŞEBBAZ
FATİH KOYUNOĞLU - ŞEBBAZ
SEMİH ERTÜRK - TAC’IN NÖBETÇİLERİ
KOMEDİ, KARA KOMEDİ, MÜZİKLİ OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI
AYBANU AYKUT - BOBİK NEREDE?
BEGÜM ATAK - MUALLAK
PELİN ABAY - JAN DARK’IN ÖTEKİ ÖLÜMÜ
SONGÜL BOZTEPE - OLGA, MAŞA, İRİNA YİNE ÜÇ KIZ KARDEŞ
ŞEBNEM SÖNMEZ - BULAŞIKÇILAR
ÖZEL ÖDÜLLER:
SEÇİCİ KURUL TEK KİŞİLİK PERFORMANS ÖDÜLÜ
GÜL DOĞA SELVİ - AŞAĞIDAKİ PENCERE
ONUR ÜNSAL - BİR KADININ KAVGALARI VE DÖNÜŞÜMLERİ
HDI SİGORTA ÖZEL ÖDÜLÜ
MONOLOGLAR MÜZESİ
ÇOLPAN İLHAN SANATA DEĞER KATAN KADINLAR ÖDÜLÜ
SUNA KESKİN
ONUR ÖDÜLÜ
YILDIZ KÜLTÜR