Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye’ye ödül

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve TESİYAP organizasyonuyla Türkiye, 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali ve Film Marketi’nde yer aldı.

Asya’nın en büyük film festivali ve Çin’in FIAPF akreditasyonlu tek A sınıfı festivali olan Şanghay Uluslararası Film Festivali, her yıl dünyanın dört bir yanından sinemaseverleri ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Türkiye, festivalde yarışma filmleri, özel gösterimler, resepsiyon ve sektör buluşmalarıyla güçlü bir katılım gerçekleştirdi.

TÜRKİYE INVITES YOU RESEPSİYONU

Şanghay Film ve Televizyon Marketi kapsamında 20 Haziran 2026’da Shanghai Exhibition Center’da “Türkiye Invites You” başlıklı özel bir resepsiyon düzenlendi. Açılış konuşmaları T.C. Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından yapıldı. Etkinlikte Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından yapılan sunum ile Türkiye’deki film çekim mekanları, olanakları, gelişmiş teknik altyapı, yabancı film yapımcılarına uygulanan teşvikler ve Türk sinema ile dizi sektörü tanıtıldı.

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Etkinlikte, “Kör Gece”, “Bir Anne Hakkında”, “Bir Adam Yaratmak”, “Günyüzü”, “Karanlıkta Islık Çalanlar” ve “Yan Yana” filmlerinin yapımcı, yönetmen ve oyuncuları sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Etkinlik Türk mutfağından ikramlar ve sektör görüşmeleriyle sona erdi.

KÖR GECE'YE EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ

Festivalin Ana Yarışma bölümü, 20 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen tören ile sona erdi. Reis Çelik’in yazıp yönettiği “Kör Gece”, festivalin Ana Yarışma bölümünde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanarak önemli bir başarı elde etti.

FOCUS TÜRKİYE BÖLÜMÜ

2026 yılında festivalin odağında Türk sineması vardı. Düzenlenen “Focus Türkiye” seçkisinde “Bir Adam Yaratmak”, “Günyüzü”, “Karanlıkta Islık Çalanlar” ve “Yan Yana” filmleri Çinli izleyicilerle buluştu. Gösterimlerin ardından gerçekleştirilen söyleşiler, iki ülke sineması arasında kültürel etkileşimi güçlendirdi.

Şanghay Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve elde edilen başarılar, Türk sinemasının uluslararası görünürlüğünü artırırken Türkiye ile Çin arasındaki sinema alanındaki iş birliği olanaklarının geliştirilmesine de katkı sağladı.