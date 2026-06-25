Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye’ye ödül

        Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye’ye ödül

        Reis Çelik'in yazıp yönettiği Kör Gece, Şanghay Uluslararası Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 10:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şanghay'da Türkiye'ye ödül

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve TESİYAP organizasyonuyla Türkiye, 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali ve Film Marketi’nde yer aldı.

        Asya’nın en büyük film festivali ve Çin’in FIAPF akreditasyonlu tek A sınıfı festivali olan Şanghay Uluslararası Film Festivali, her yıl dünyanın dört bir yanından sinemaseverleri ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Türkiye, festivalde yarışma filmleri, özel gösterimler, resepsiyon ve sektör buluşmalarıyla güçlü bir katılım gerçekleştirdi.

        TÜRKİYE INVITES YOU RESEPSİYONU

        Şanghay Film ve Televizyon Marketi kapsamında 20 Haziran 2026’da Shanghai Exhibition Center’da “Türkiye Invites You” başlıklı özel bir resepsiyon düzenlendi. Açılış konuşmaları T.C. Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural ve Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından yapıldı. Etkinlikte Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından yapılan sunum ile Türkiye’deki film çekim mekanları, olanakları, gelişmiş teknik altyapı, yabancı film yapımcılarına uygulanan teşvikler ve Türk sinema ile dizi sektörü tanıtıldı.

        REKLAM

        Etkinlikte, “Kör Gece”, “Bir Anne Hakkında”, “Bir Adam Yaratmak”, “Günyüzü”, “Karanlıkta Islık Çalanlar” ve “Yan Yana” filmlerinin yapımcı, yönetmen ve oyuncuları sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Etkinlik Türk mutfağından ikramlar ve sektör görüşmeleriyle sona erdi.

        KÖR GECE'YE EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ

        Festivalin Ana Yarışma bölümü, 20 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen tören ile sona erdi. Reis Çelik’in yazıp yönettiği “Kör Gece”, festivalin Ana Yarışma bölümünde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanarak önemli bir başarı elde etti.

        FOCUS TÜRKİYE BÖLÜMÜ

        2026 yılında festivalin odağında Türk sineması vardı. Düzenlenen “Focus Türkiye” seçkisinde “Bir Adam Yaratmak”, “Günyüzü”, “Karanlıkta Islık Çalanlar” ve “Yan Yana” filmleri Çinli izleyicilerle buluştu. Gösterimlerin ardından gerçekleştirilen söyleşiler, iki ülke sineması arasında kültürel etkileşimi güçlendirdi.

        Şanghay Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve elde edilen başarılar, Türk sinemasının uluslararası görünürlüğünü artırırken Türkiye ile Çin arasındaki sinema alanındaki iş birliği olanaklarının geliştirilmesine de katkı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!

        Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik dev bir operasyona imza attı. Samsun merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 52 şüpheli gözalt...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Savaşın ayırdığı aşıklar 60 yıl sonra buluştu!
        Savaşın ayırdığı aşıklar 60 yıl sonra buluştu!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Brezilya, İskoçya’yı 3-0 mağlup etti
        Brezilya, İskoçya’yı 3-0 mağlup etti
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı