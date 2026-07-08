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        Haberler Kültür-Sanat Resim “Yan Yana” sergisini görmek için son günler

        “Yan Yana” sergisini görmek için son günler

        Melahat-Eşref Üren ile Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ilham veren sanat serüvenleri 12 Temmuz'a dek Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Üren çiftinin seçkisi, Ağustos'ta başkentte İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin içinde yer alan Ankara Sanat Galerisi'nde olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        "Yan Yana" sergisini görmek için son günler

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören süreli sergisi “Yan Yana”, 12 Temmuz Pazar gününe dek sanat dünyamızdan iki önemli çifti; Melahat-Eşref Üren ile Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini Beyoğlu’nda sanatseverlere sunuyor.

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu ve özel koleksiyonlardan derlenen eserleri farklı temalar etrafında bir araya getiren sergide resimlerin yanı sıra, mektuplar, karikatürler, şiirler, eskizler ve belgeler yer alıyor. Küratörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp ve Ömer Faruk Şerifoğlu’nun üstlendiği bu özel sergi, müzenin ikinci ve üçüncü katlarında ziyaretçilerini bekliyor.

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        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 12 Temmuz’a dek ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Müze, salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri 12.00-19.00 saatleri arasında açık...

        Üren çifti Başkent’teki sanatseverlerle buluşuyor

        “Yan Yana” sergisinin Melahat-Eşref Üren seçkisi, 1 Ağustos’tan itibaren Ankara Ulus’ta, İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin içinde yer alan Ankara Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        Serginin İş Sanat koordinasyonunda hazırlanan iki ciltlik kitabına Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz.

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        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
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