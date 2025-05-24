Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: Dünyanın en büyük festivalleri arasında yer alıyor

Şanlıurfa Müzesinin bahçesinde düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali açılış töreni gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katıldı. Yazgı, Türkiye'nin bu yıl hedefinin 64 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşmak olduğunu, Şanlıurfa gibi arkeolojik zenginlikleri ve gastronomi kültürüyle öne çıkan şehirlerin buna büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültür ve sanatla bütünleşmiş turizm anlayışıyla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

REKLAM

"HEDEFİMİZ 64 MİLYAR DOLARLIK BİR TURİZM GELİRİNE ULAŞMAK"

Türkiye'nin yılın ilk 4 ayında 12.7 milyon turiste ulaştığını vurgulayan Gökhan Yazgı; "2025 hedefimiz, 64 milyar dolarlık bir turizm gelirine ulaşmak. Şanlıurfa gibi arkeolojik zenginlikleri ve gastronomi kültürüyle öne çıkan şehirlerimizin katkısı bu hedefte çok büyük olacak" ifadelerini kullandı.

Kültür Yolu Festivali'nin kapsamı ve içeriğiyle dünyanın en büyük festivalleri arasında yer aldığını kaydeden Gökhan Yazgı; "Festivalimiz, Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul edilen nadir organizasyonlardan biri. Bu yıl 20 şehirde 1000'den fazla mekânda, 45 bin sanatçı ile yaklaşık 7 bin etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi. REKLAM Şanlıurfa'da gerçekleştirilen etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü dile getiren Gökhan Yazgı; "Şanlıurfa Kültür Yolu Festivalimiz için otellerimizde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Çevre illerden birçok vatandaşımız, bu coşkuyu yaşamak için Şanlıurfa'ya geliyor" dedi. Festival kapsamında çocuklar, gençler ve ailelere yönelik çok sayıda etkinlik düzenlendiğini belirten Yazgı, her akşam Balıklıgöl'de özel ışık ve gösteriler sunulacağını, ayrıca 13 noktada gastronomi turları ve lezzet etkinliklerinin düzenleneceğini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Filistin halkının mücadelesine de dikkati çekerek, festival kapsamında bu direnişe saygı duruşu niteliğinde sergiler düzenleneceğini kaydetti. Festivalin düzenlenmesinde katkı sunan tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Yazgı; "Bu güzel festivalde herkesin gönlünce eğlenmesini, Şanlıurfa'yı daha yakından tanımasını temenni ediyorum" dedi. REKLAM "ŞEHRİMİZDE OLUŞTURACAĞI CANLILIK HEPİMİZİ MEMNUN EDİYOR" Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da Kültür Yolu Festivali'nin ikinci kez Şanlıurfa'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Şıldak, "Başta Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere, bu önemli organizasyonun ilimizde başarıyla gerçekleşmesine katkı sunan Bakan Yardımcımıza, genel müdürlerimize, sanatçılarımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi. Şanlıurfa'nın kültür şehri olduğunu vurgulayan Hasan Şıldak; "Kültür ve sanatın bir haftayı aşan bir sürede şehrimizde oluşturacağı canlılık hepimizi memnun ediyor. Bu yıl 20 ili kapsayan ve beşincisi düzenlenen festival zincirinin üçüncü haftasında Şanlıurfa olarak ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM Festival süresince konserler, sergiler, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerin şehir halkı tarafından büyük ilgi göreceğine inandığını belirten Vali Şıldak, bu canlılığın şehrin ekonomisine ve turizm potansiyeline de katkı sağlayacağını söyledi. Emeği geçen tüm kamu kurumlarına, belediyelere ve destek veren kuruluşlara teşekkür eden Vali Şıldak, festivalin hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından Yazgı ve beraberindekiler, Şanlıurfa Müzesi'ni gezdi ve festival kapsamında açılan sergileri ziyaret etti. REKLAM Sergi sonrasında Gökhan Yazgı, sunuculuğunu sanatçı Özgür Özgülgün'ün üstlendiği, festivale katılanların şehri fotoğraflayarak Fotoğraf Organizasyonları Derneğine (FOTON) gönderdikleri ve ödül kazandıkları Foto Maraton Yarışması'yla ilgili bilgi aldı. Yazgı, Mevlid-i Halil Camisinde adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı "Adil-i Mutlak" hat sergisinin de açılışını yaptı.

Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri ve Hikmet Başak ve ilgililer katıldı. 9 gün sürecek festival boyunca yaklaşık 40 noktada gerçekleştirilecek 100'den fazla etkinlikle, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliği eşsiz deneyime dönüşecek. REKLAM Festival kapsamında sanatseverler, kentin dört bir yanına yayılan sergilerde Şanlıurfa'nın kültürel birikimini ve sanatla birleştiren mirasını keşfetme fırsatı buluyor. Şanlıurfa Müzesi Mozaik Müze Yolu Yan Bahçede "Beste Alperat Sergisi" ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin "Gökyüzünden Türkiye Sergisi", Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi İç Avluda, "Ozan Oganer Heykel Sergisi", Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonunda, "Şanlıurfa’da Günlük Yaşam Etnografya Sergisi", Şanlıurfa Mozaik Müzesinde "Quasimotho Sergisi", Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Cam Üretimi Canlandırması Alanında "Tat ve Kokular ile Tarihte Yolculuk Sergisi", Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Neolitik Dönem Sonu Terasında "Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması", "Yaşayan Miras - İpek Kazaz Sergisi", "Türkiye’nin Minyatürleri Sergisi" ve "Görsel Hafızayla Şanlıurfa Fotoğraf Sergisi", Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Roma Dönemi Salonunda Hikmet Barutçugil'in "Büyük Rüyalar Görmek Sergisi", Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Demirçağ Salonu Çıkışında "Cengiz Yatağan Resim ve Heykel Sergisi” yer alıyor.