Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Burak Özçivit bir arada

Oyuncu Burak Özçivit, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya geldi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Burak Özçivit ile olan fotoğrafını sosyal medyadan; "Sanatçı Burak Özçivit ile Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldik. Kültür ve sanat hayatımıza ilişkin güncel çalışmalar, yürütülen projeler ve sektörün gelişimine yönelik değerlendirmeler üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Pek yakında, birlikte çok güzel işlere imza atacağımız kıymetli sanatçımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" notuyla yayımladı.