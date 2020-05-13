TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından spor camiasından destek geldi. BB Erzurumspor'a iletilen geçmiş olsun mesajları şöyle:
TFF
Yapılan kontroller sonucunda futbolcu, teknik heyet ve personellerinde Covid-19 belirlenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'ne ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
BEŞİKTAŞ
Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
FENERBAHÇE
Erzurumspor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Geçmiş olsun Erzurumspor
GALATASARAY
BB Erzurumspor Kulübü'nde koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz.
GENÇLERBİRLİĞİ
BB Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; futbolcular, teknik ekip üyesi ve kulüp personelinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
GAZİANTEP FK
Erzurumspor camiasında Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
BB. Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erzurumspor
BURSASPOR
Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.
HES KABLO KAYSERİSPOR
Geçmiş olsun Erzurumspor, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağınıza inancımız tam.
TRABZONSPOR
Sevgili Erzurumspor camiası; Bazı futbolcu ve çalışanlarınızın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız.
ESKİŞEHİRSPOR
Fikstürdeki ilk rakibimiz olan BB Erzurumspor Kulübünde çıkan Covid 19 pozitif sonuçları üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günlere bir an önce hep birlikte dönmeyi temenni ederiz
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