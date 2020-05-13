TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından spor camiasından destek geldi. BB Erzurumspor'a iletilen geçmiş olsun mesajları şöyle:

TFF

Yapılan kontroller sonucunda futbolcu, teknik heyet ve personellerinde Covid-19 belirlenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'ne ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

BEŞİKTAŞ

Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

FENERBAHÇE

Erzurumspor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Geçmiş olsun Erzurumspor

GALATASARAY

BB Erzurumspor Kulübü'nde koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz.

GENÇLERBİRLİĞİ

BB Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; futbolcular, teknik ekip üyesi ve kulüp personelinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

GAZİANTEP FK

Erzurumspor camiasında Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

BB. Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erzurumspor

BURSASPOR

Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.

HES KABLO KAYSERİSPOR

Geçmiş olsun Erzurumspor, Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağınıza inancımız tam.

TRABZONSPOR

Sevgili Erzurumspor camiası; Bazı futbolcu ve çalışanlarınızın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız.

ESKİŞEHİRSPOR

Fikstürdeki ilk rakibimiz olan BB Erzurumspor Kulübünde çıkan Covid 19 pozitif sonuçları üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Erzurumspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günlere bir an önce hep birlikte dönmeyi temenni ederiz