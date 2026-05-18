Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kumu elerken buldu, sergilenmeye başlandı

        Karadeniz'in sakladığı hazine gün yüzüne çıktı

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 14 yıl önce bir vatandaşın deniz kumunu elerken bulduğu 16. yüzyıla ait tarihi sikkeler, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında müzede ziyaretçilerin ilgisine sunuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 17:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz kumu elerken buldu... 961 adet!

        Kastamonu Müze Müdürlüğünde, "Çatalzeytin Ginolu Limanı'ndan Çıkarılan Sikkeler" adlı sergi açıldı.

        Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla kentte hafta boyunca farklı programlar da yapılacağı bildirildi.

        Müze Müdürlüğü'nce öğrenciler için arkeoloji eğitimi, kil şekillendirme çalışmaları ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

        Serginin açılışının ardından Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu, müzeyi ziyaret eden öğrencilere arkeolojik kazılar, kültürel miras ve müzecilik çalışmaları hakkında sunum yaptı.

        REKLAM

        Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven, öğrenciler ve davetliler katıldı. Kurdele kesiminin ardından davetliler, sergi alanındaki eserleri inceledi.

        Müze Müdürü Erol Kale, bulunan eserlerin 16. yüzyıla ait olduğunu belirterek, buluntuların Karadeniz açıklarında battığı değerlendirilen bir ticaret gemisinden sürüklenmiş olabileceğini söyledi.

        Kale, "2012 yılında Çatalzeytin'de belediye tarafından balıkçı barınağında temizlik çalışması yapıldı. Denizin sürüklediği kumların gemilerin altına dolması nedeniyle bu kumlar temizlenerek kıyıya çıkarıldı. Kenara yığılan kum öbeklerinden bir vatandaş, inşaatta kullanmak için kum aldı. Kumu elerken içerisinde altın sikkelere rastladı ve durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi" dedi.

        Sikkelerin Müze Müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından bölgede inceleme yaptıklarını ifade eden Kale, "Alanda yaptığımız inceleme sonucunda kumların içerisinde halen sikkelerin bulunduğunu gördük. Bunun üzerine bölgede 34 günlük bir çalışma gerçekleştirdik. Büyük bir makine kurarak tüm kumları eledik ve 961 adet sikke ele geçirdik. Bu sikkeler arasında Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerine ait Osmanlı sikkeleri, Venedik sikkesi, altın ve gümüş sikkeler ile Ortaçağ dönemine ait örnekler bulunuyor" şeklinde konuştu.

        Buluntuların ortak özelliğinin 16. yüzyıla ait olması olduğunu dile getiren Kale, "Bu sikkeleri bugün ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Kastamonu'da denizden gelen bu buluntuların ortak özelliği 16. yüzyıla ait olmalarıdır. Dolayısıyla bu eserlerin, 16. yüzyılda Karadeniz açıklarında batan bir ticaret gemisinden sürüklenen buluntular olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

        2012 yılında Çatalzeytin Belediyesi'nce Ginolu Koyu Balıkçı Barınağı'nda yapılan temizlik çalışması sırasında denizden çıkarılan kumlar kıyıya bırakıldı. Samancı köyünde yaşayan bir vatandaş da inşaatta kullanmak için aldığı kumu elerken çok sayıda sikkeyle karşılaştı.

        Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine eserler, Kastamonu Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından kum öbeklerinde kazı çalışması başlatıldı. 34 gün süren çalışmada toplam 961 adet sikke bulundu. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerine ait Osmanlı paralarının yanı sıra Venedik, altın ve gümüş örnekler de gün yüzüne çıkarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!

        Boğaziçi A.Ş.'de, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyonla 57 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Bir şüphelinin firari konumda olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 57 isim ise belli oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"