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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu. İlk sete iyi başlayan rakibi karşısında Gabi ile sayılar bulan VakıfBank 10-7 üstünlük kurdu. Egonu'nun hücumda bulduğu sayılarla farkı açan VakıfBank, seti 25-15 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette 10-7 öne geçen VakıfBank karşısında Fenerbahçe Opet, rakibine sayı şansı vermediği bölümde Vargas, Fedorovtseva'nın sayılarıyla 12-10 üstünlük kurdu. Son bölüme 18-18 eşitlikle girilen sette daha iyi bir oyun ortaya koyan VakıfBank seti 25-23 galip tamamladı.

Üçüncü sete etkili başlayan VakıfBank, setin başında 7-4 üstünlük kurdu. Fenerbahçe Opet, Cristina'nın sayılarıyla etkili olduğu bölümde 16-15 öne geçti. Egonu'nun sayılarıyla tekrar 19-17 üstünlük kuran VakıfBank, 24-20 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe Opet 25-24 üstünlük kurdu. VakıfBank, geriden gelerek bu seti de 29-27 aldı ve rakibini 3-0 mağlup etti. Salon: Atatürk Voleybol Hakemler: Erdal Akıncı, Ferhat Büyükpamukçu VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay) Fenerbahçe Opet: Cristina, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Buse Ünal, Vuchkova, Meliha Diken, Cansu Çetin) Setler: 25-15, 25-23, 29-27 Süre: 81 dakika (19, 28, 34)

ECZACIBAŞI'NI YAKALADI Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek kupayı müzesine 9. kez götüren VakıfBank, kazanılan kupa sayısında Eczacıbaşı'nın yakaladı. Kadın voleybolunda 1994-1995 sezonundan itibaren Türkiye Kupası olarak organize edilen 2003-2004 sezonuyla 5 yıl yapılmayan organizasyon, 2008-2009'dan bu yana 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları hariç Süper Kupa ve Kupa Voley olarak düzenlendi.

Bu sezon 22. kez düzenlenen kupa İzmir'de sahibini buldu. Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları ve Vakıfbank'ın yer aldığı Dörtlü Final'de VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Fenerbahçe Opet de Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek finale yükseldi. FİNALDE KAZANAN VAKIFBANK Geçen sezon olduğu gibi finalde karşılaşan VakıfBank ile Fenerbahçe Opet mücadelesinde ilk seti 25-15 kazanan VakıfBank, çekişmeli geçen ikinci seti de 25-23 üstün tamamladı. Son bölümü heyecanlı geçen üçüncü sette de 29-27 kazanan VakıfBank, rakibin 3-0 yenerek kupaya uzandı. VakıfBank bu sezon Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenmiş, altın seti de 15-12 kazanarak finale yükselmişti.

KUPA SAYISINDA ECZACIBAŞI'NI YAKALADI VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek kupayı üst üste üçüncü, toplamda dokuzuncu kez kazandı. Organizasyonda daha önce 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013, 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında mutlu sona ulaşan VakıfBank 9 şampiyonluğu bulunan Eczacıbaşı'nı yakaladı. Bu iki takım dışında Fenerbahçe'nin 3, Emlakbank'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor. FENERBAHÇE BEŞİNCİ KEZ FİNALDE KAYBETTİ Daha önce 2008-2009, 2013-2014, 2018-2019 ve 2021-2022'de kupayı finalde kaybeden Fenerbahçe Opet, 5. kez kupaya uzanamadı. Fenerbahçe Opet finalde kaybettiği 5 maçın 3'ünde Vakıfbank'a, 2'sinde de Eczacıbaşı'na mağlup oldu.