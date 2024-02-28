Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerin dörtlü final programı belli oldu
AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu.
Kadınlar ve erkeklerde AXA Sigorta Kupa Voley turnuvasının "Dörtlü Final" programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final'in maç programı şöyle:
23 Mart Cumartesi:
Yarı finaller
15.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları
17.30 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit
24 Mart Pazar:
17.00 - Final maçı
Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonun maç programı ise şu şekilde:
26 Mart Salı:
Yarı finaller
14.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor
17.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara
27 Mart Çarşamba:
17.00 - Final maçı